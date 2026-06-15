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رياضة

رسميًا.. لاعب شهير يعود إلى الأهلي المصري

Lebanon 24
15-06-2026 | 23:00
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رسميًا.. لاعب شهير يعود إلى الأهلي المصري
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أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الاثنين، عودة لاعبه السابق مؤمن زكريا إلى العمل داخل قطاع الناشئين، في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري للقطاع.

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وقرر مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه اليوم، تعيين مؤمن زكريا في منصب مساعد رئيس قطاع الناشئين إلى جانب أيمن أشرف، وذلك تحت إشراف رئيس القطاع محمد يوسف.

ويأتي هذا القرار ليمنح زكريا دورًا إداريًا جديدًا داخل النادي الذي ارتبط به كلاعب، بعد أن سبق له أن تولّى مهامًا داخل قطاع الناشئين في فترات سابقة.

وتوقفت المسيرة الكروية لمؤمن زكريا في حزيران 2019، خلال فترة إعارته إلى نادي أحد السعودي، عقب إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري، ما أجبره على الابتعاد عن الملاعب.

وخلال مسيرته، مثّل زكريا عددًا من الأندية، أبرزها الزمالك، إنبي، المصري البورسعيدي، والإنتاج الحربي، كما خاض لاحقًا تجارب تدريبية كمساعد للمدرب أحمد سامي في أندية الاتحاد السكندري وسموحة ومودرن سبورت

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