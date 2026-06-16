من برشلونة.. رسالة إلى حمزة عبد الكريم (صورة)

احتفى نادي بمشاركة لاعبه المصري حمزة في للمرة الأولى، بعد ظهوره مع منتخب مصر في مواجهة ضمن منافسات المجموعة السابعة.

وكتب النادي الكتالوني عبر حسابه على منصة "إكس": "نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد ، الذي استهل مشواره في ‎#كأس_العالم_2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب ونظيره البلجيكي (1-1)".

نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد الكريم، الذي استهل مشواره في #كأس_العالم_2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب الفراعنة ونظيره البلجيكي (1-1)



📸 @FIFAcom pic.twitter.com/0XkVif1r5j — (@fcbarcelona_ara) June 15, 2026 Advertisement

وشارك حمزة عبد الكريم بديلاً في المباراة التي أقيمت على ملعب "لومن فيلد"، الاثنين، بعدما دخل في الدقيقة 76 بدلاً من .

وبات عبد الكريم أصغر لاعب وعربي يشارك في كأس العالم عبر التاريخ، بعمر 18 عاماً و165 يوماً.

وكان اللاعب المصري قد دافع عن ألوان في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ، قبل أن يطلب تفعيل بند شراء عقده.