من برشلونة.. رسالة إلى حمزة عبد الكريم (صورة)

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احتفى نادي برشلونة الإسباني بمشاركة لاعبه المصري حمزة عبد الكريم في كأس العالم للمرة الأولى، بعد ظهوره مع منتخب مصر في مواجهة بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وكتب النادي الكتالوني عبر حسابه على منصة "إكس": "نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد الكريم، الذي استهل مشواره في #كأس_العالم_2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب الفراعنة ونظيره البلجيكي (1-1)".
نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد الكريم، الذي استهل مشواره في #كأس_العالم_2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب الفراعنة ونظيره البلجيكي (1-1)
📸 @FIFAcom pic.twitter.com/0XkVif1r5j
— نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) June 15, 2026
نبارك للاعبنا المصري حمزة عبد الكريم، الذي استهل مشواره في #كأس_العالم_2026 بالمشاركة في قمة المجموعة السابعة بين منتخب الفراعنة ونظيره البلجيكي (1-1)
📸 @FIFAcom pic.twitter.com/0XkVif1r5j
وشارك حمزة عبد الكريم بديلاً في المباراة التي أقيمت على ملعب "لومن فيلد"، الاثنين، بعدما دخل في الدقيقة 76 بدلاً من محمد صلاح.
وبات عبد الكريم أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في كأس العالم عبر التاريخ، بعمر 18 عاماً و165 يوماً.
وكان اللاعب المصري قد دافع عن ألوان برشلونة في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الأهلي المصري، قبل أن يطلب النادي الإسباني تفعيل بند شراء عقده.