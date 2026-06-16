الجزائر أمام الأرجنتين.. محرز وميسي في مواجهة خاصة

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وتحمل المباراة مواجهة خاصة بين قائدي المنتخبين، محرز وليونيل ، بعدما ترك كل منهما بصمة كبيرة مع بلاده خلال السنوات الأخيرة.وخاض ميسي 199 مباراة مع منتخب الأرجنتين في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 181 هدفاً بين تسجيل وصناعة. وسجل نجم إنتر ميامي 117 هدفاً، كان آخرها في المباراة الودية أمام أيسلندا، كما قدّم 64 تمريرة حاسمة.وتُوّج ميسي بخمسة ألقاب مع منتخب بلاده، هي كأس العالم 2022، و"فيناليسيما" 2022، وكوبا أميركا عامي 2021 و2024، إضافة إلى ذهبية دورة الألعاب الأولمبية 2008.وتبلغ القيمة السوقية لميسي حالياً 15 مليون ، بعدما كانت قد وصلت إلى 180 مليون يورو عام 2018.في المقابل، أسهم رياض محرز في 82 هدفاً مع منتخب الجزائر خلال 115 مباراة، بين تسجيل وصناعة. وسجل نجم الأهلي السعودي 38 هدفاً، آخرها في المواجهة الودية أمام غواتيمالا، كما صنع 44 هدفاً، آخرها أمام الصومال ضمن تصفيات كأس العالم 2026.وقاد محرز منتخب الجزائر إلى التتويج بلقب كأس أمم 2019، التي أقيمت في مصر.وتراجعت القيمة السوقية لقائد "محاربي الصحراء" إلى 5 ملايين يورو، بعدما كانت تبلغ 60 مليون يورو عام 2018.وبين أرقام ميسي الثقيلة وتجربة محرز الطويلة، ينتظر أن تكون مواجهة الجزائر والأرجنتين أكثر من مجرد افتتاح للمشوار، بل اختباراً مبكراً لقائدين يعرفان جيداً معنى صناعة الفارق. (العين)