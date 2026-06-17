فرنسا تهزم السنغال بثلاثية ومبابي يعادل رقماً تاريخياً

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعد بداية معقدة للمنتخب الفرنسي، الذي وجد صعوبة في عبور خط الوسط خلال الدقائق الأولى أمام تمركز جيد من لاعبي السنغال. وكاد المنتخب السنغالي أن يفتتح التسجيل مبكراً، بعدما أبعد هيرنانديز عرضية خطيرة إلى ركلة ركنية ، قبل أن يتدخل الدفاع الفرنسي لإيقاف محاولة إسماعيلا سار داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة.ومع مرور الوقت، ازدادت هيمنة فرنسا تدريجياً، لكن من دون خطورة كبيرة. وفي الدقيقة 25، سنحت أخطر فرص الشوط الأول للسنغال عبر نيكولاس جاكسون، الذي انطلق سريعاً وسدد كرة ارتدت من القائم قبل أن تخرج إلى ركلة ركنية. كما سدد إسماعيلا سار كرة فوق العارضة في الدقيقة 31، فيما اكتفى المنتخب الفرنسي بمحاولة محدودة، أبرزها تسديدة عثمان ديمبيلي التي تصدى لها الدفاع.وفي الشوط الثاني، بدأ منتخب فرنسا بضغط أكبر، فسدد ديزيري دوي كرة من حافة منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 47، قبل أن يتألق الحارس السنغالي إدوارد ميندي في التصدي لمحاولة خطيرة من أوليسي في الدقيقة 53، ثم لمحاولة أخرى من في الدقيقة 57.وطالب مبابي بركلة جزاء في الدقيقة 58 بعد التحام مع داخل المنطقة، لكن الحكم عاد إلى تقنية الفيديو وقرر عدم احتسابها.وفي الدقيقة 66، نجح مبابي في فك التعادل، بعدما تلقى تمريرة بينية من مايكل أوليسي وسدد بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى منتصف المرمى، مانحاً فرنسا التقدم. وبعد دقيقتين، سجل نيكولاس جاكسون هدفاً للسنغال، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.وحاولت السنغال العودة إلى المباراة، فيما واصلت فرنسا البحث عن هدف ثانٍ. وفي الدقيقة 82، عزز برادلي باركولا تقدم المنتخب الفرنسي بتسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة بينية من أدريان رابيو إثر هجمة مرتدة.وفي الدقائق الأخيرة، قلصت السنغال الفارق عبر إبراهيم مباي في الدقيقة 90+5، بتسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من إليمان ندياي عقب هجمة مرتدة.لكن الرد الفرنسي جاء سريعاً، إذ سجل مبابي الهدف الثالث في الدقيقة 90+6 بتسديدة بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء، ليحسم فوز فرنسا بنتيجة 3-1.ورفع مبابي رصيده إلى 57 هدفاً في مباراته الدولية الـ99، معادلاً رقم أوليفييه جيرو كأفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي، كما بلغ هدفه الـ13 في كأس العالم، معادلاً رقم جوست فونتين كأفضل هداف فرنسي في البطولة.