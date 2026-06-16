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رياضة

الأرجنتين تسقط الجزائر بثلاثية في كأس العالم 2026

Lebanon 24
16-06-2026 | 23:34
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الأرجنتين تسقط الجزائر بثلاثية في كأس العالم 2026
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حقق ليونيل ميسي مع منتخب بلاده بداية ناجحة في ⁠مشوار الدفاع عن لقب كأس العالم لكرة القدم، إذ سجل ثلاثية قاد بها الأرجنتين إلى الفوز 3-صفر على الجزائر يوم الأربعاء ‌في أولى مباريات الفريقين ضمن المجموعة العاشرة.
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وعادل ميسي الرقم ‌القياسي ‌لأكبر عدد من الأهداف يسجله لاعب في كأس العالم، إذ تساوى مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد ‌16 هدفا لكل منهما.

وشكلت ‌الثلاثية ⁠احتفالا مثاليا لميسي بخوض المباراة الدولية رقم 200 له مع منتخب بلاده والمشاركة ⁠للمرة السادسة ‌في كأس العالم، وذلك بعد ⁠أربعة أعوام من التتويج باللقب في ⁠قطر.
وجاءت المواجهة متوازنة بين الفريقين من حيث الاستحواذ ⁠خلال الشوط الأول مع تفوق للأرجنتين في الجانب الهجومي لتتقدم بهدف ميسي الأول في الدقيقة 17، وذلك بعد أن ألغى الحكم هدفا لكل منتخب بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني، أحكمت ‌الأرجنتين قبضتها على المباراة وأضاف ميسي هدفيه الثاني والثالث.
وبدأت المباراة بضغط هجومي من ‌جانب الجزائر ومحاولات من الأرجنتين لفرض أسلوبها، ‌وقدمت أول محاولة في الدقيقة الرابعة عندما صوب لاوتارو مارتينيز كرة بضربة رأس تصدى لها الحارس لوكا زيدان كما أشار الحكم لوجود تسلل.

وأسكن ميسي الكرة في شباك لوكا زيدان في الدقيقة الخامسة لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة الثامنة، تلقى فارس شايبي تمريرة من إبراهيم مازة وسدد الكرة في الشباك، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي ‌التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتقدمت الأرجنتين في الدقيقة 17 ‌عندما أرسل رودريغو دي بول طولية ⁠من منتصف الملعب باتجاه ميسي الذي تقدم وسدد كرة بقدمه

اليسرى من خارج منطقة الجزاء حاول زيدان التصدي لها بيده لكنه لم يتمكن من إيقافها لتسكن الشباك.

وحافظ منتخب الجزائر على تركيزه ونجح في تعزيز حضوره بشكل أكبر من حيث الاستحواذ على الكرة.

وكثف الفريقان تركيزهما ⁠على التأمين الدفاعي لتنحصر مجريات اللعب في ‌وسط الملعب لدقائق.

ومارس الفريق الجزائري ضغطا هجوميا متواصلا في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بحثا عن التعادل، ⁠وهدد شايبي المرمى أكثر من مرة

لكن المحاولات باءت بالفشل لينتهي الشوط بتقدم الأرجنتين 1-صفر.

ومع بداية ⁠الشوط الثاني، دفع ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين باللاعب ناويل مولينا بدلا من غونزالو مونتييل.

وأتيحت فرصة خطيرة للأرجنتين بالدقيقة 51 لكن ميسي سدد كرة فوق العارضة، ثم تصدى زيدان لكرة خطيرة من ⁠مارتينيز في الدقيقة 54.
وأجرى سكالوني تغييرين في الدقيقة 55، إذ أشرك خوليان ألفاريز بدلا من مارتينيز ونيكولاس غونزاليس بدلا من تياغو ألمادا.

وأضاف ميسي الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 60 عندما سدد أليكسيس ماك أليستر كرة قوية تصدى لها الحارس زيدان لكنها ارتدت ليتابعها ميسي بتسديدة في الشباك.

وأجرى فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر ثلاثة تغييرات في الدقيقة 64، إذ أشرك حسام عوار ومحمد أمين عمورة ورياض محرز بدلا من هشام بوداوي وأمين جويري وأنيس حاج موسى.

وكاد ميسي أن يسجل في الدقيقة 66 عندما انطلق وسدد كرة قوية لكن زيدان تألق في التصدي لها، إلا أن ‌الحارس لم يتمكن من التصدي

لتسديدة ميسي الذي واصل توهجه ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 76.

وشارك نيكولاس باز بدلا من ميسي في الدقيقة 80 كما أجرى مدرب الجزائر أكثر من تبديل لكن الدقائق المتبقية لم تسفر عن جديد لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين 3-صفر.
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