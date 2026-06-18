المكسيك أول المتأهلين إلى دور الـ32 بفوزها على كوريا الجنوبية

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وبدأت المباراة بإيقاع سريع وضغط عالٍ على حامل من الطرفين، قبل أن يحصل لي كانغ-اين على بطاقة صفراء مبكرة في الدقيقة الرابعة. وضغط المنتخب المكسيكي في الدقائق الأولى عبر غالاردو وغوتييريز، فيما اعتمدت كوريا الجنوبية على الهجمات المرتدة.وكاد المنتخب الكوري أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16 بعد مرتدة خطيرة كاد سون أن يستغلها، لكن الدفاع المكسيكي تدخل في اللحظة الأخيرة. وردت المكسيك بفرصة خطيرة في الدقيقة 20، بعدما وصلت عرضية إلى جوليان كوينونيس داخل منطقة الجزاء، إلا أن الحارس تصدى لرأسيته.ومع مرور الوقت، احتدم الصراع في وسط الملعب، وواصلت كوريا الجنوبية اندفاعها الهجومي، مقابل تراجع لاعبي المكسيك إلى منطقتهم. وفي الدقيقة 41، بدت كوريا الأقرب لهز الشباك بعدما سدد سون بقوة، لكن الكرة مرت بجانب القائم، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي بداية الشوط الثاني، أهدر غالاردو فرصة مكسيكية بعدما توغل وسدد كرة مرت بجانب القائم. وبعدها بدقيقة، نجح لويس رومو في تسجيل هدف المباراة الوحيد للمكسيك في الدقيقة 50، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى منتصف المرمى.بعد الهدف، اندفع منتخب كوريا الجنوبية نحو الهجوم بحثاً عن التعادل، وضغط بقوة على مرمى الحارس رانجيل، خصوصاً عبر سون وكانغين. وأجرى المنتخب الكوري تبديلين في الدقيقة 57 بدخول هوانغ بدلاً من لي جاي سونغ، وأوه هيون-غيو بدلاً من سون هيونغ-مين، قبل أن يحصل بايك سيون-غو على بطاقة صفراء في الدقيقة 58.ومع مرور ساعة من اللعب، واصلت كوريا الجنوبية الاستحواذ والضغط، بينما استمات الدفاع المكسيكي في حماية تقدمه. وفي الدقيقة 71، أجرى منتخب المكسيك تبديلين بدخول أوبد فارغاس بدلاً من لويس رومو، وأوربيلين بينيدا بدلاً من برايان غوتييريز، كما دفعت كوريا الجنوبية بيوم جي-سونغ ويانغ هيون-جون.واعتمد المنتخب المكسيكي في الدقائق الأخيرة على المرتدات السريعة، وكاد راؤول خيمينيز أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 75، بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، لكن الحارس أغلق الزاوية وأنقذ الموقف.وفي المقابل، واصلت كوريا الجنوبية ضغطها الكبير، خصوصاً بعد دخول تشو غوي-سونغ في الدقيقة 77. وكادت أن تدرك التعادل في الدقيقة 87، بعدما تابع البديل يونغ عرضية برأسية، لكن رانجيل تألق وتصدى للكرة وأنقذ المكسيك من هدف محقق.واحتسب الحكم 6 دقائق وقتاً بدل ضائع، شهدت ضغطاً كورياً متواصلاً ومعاناة واضحة للدفاع المكسيكي. وفي الدقيقة 90+4، وصلت عرضية خطيرة إلى منطقة الجزاء تابعها يونغ برأسية، قبل أن يتدخل فاسكيز ويبعد الخطر.وصمد المنتخب المكسيكي حتى صافرة النهاية، ليحسم المباراة بنتيجة 1-0 أمام كوريا الجنوبية.