تركيا وباراغواي في مواجهة لا تحتمل خسارة جديدة

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ويدخل المنتخب اللقاء في المركز الثالث بلا نقاط، بعدما خسر مباراته الافتتاحية واستقبل هدفين من دون أن ينجح في التسجيل. أما باراغواي فتأتي في المركز الرابع بالرصيد نفسه، بعدما سجلت هدفاً واحداً واستقبلت أربعة.وتضع هذه المعطيات المنتخبين تحت ضغط واضح، إذ إن خسارة ثانية قد تقرّب أي طرف من توديع المنافسة مبكراً، فيما يمنح الفوز صاحبه فرصة العودة إلى سباق التأهل عن المجموعة D.ويبحث المنتخب التركي عن تحسين صورته الهجومية بعد عجزه عن التسجيل في الجولة الأولى، إلى جانب تفادي تعثر جديد يعقّد موقفه في المجموعة.في المقابل، يملك منتخب باراغواي أفضلية هجومية طفيفة من واقع تسجيله هدفاً في مباراته الأولى، لكنه مطالب بمعالجة أخطائه الدفاعية بعد تلقيه أربعة أهداف.وتحمل المواجهة طابعاً خاصاً، كونها أول لقاء رسمي مسجل بين تركيا وباراغواي، ما يزيد من غموض المباراة ويجعل قراءة كل منتخب للآخر مرتبطة بما قدمه في الجولة الافتتاحية.وبحسب توقعات النموذج الإحصائي للمزود، تبدو الحظوظ متساوية، مع نسبة 33% لفوز تركيا، و33% للتعادل، و33% لفوز باراغواي.وتنطلق المباراة عند الساعة 6:00 صباحاً بتوقيت ومكة المكرمة، يوم السبت 20 حزيران، في مواجهة قد ترسم ملامح صراع التأهل في المجموعة D.