مونديال 2026: الباراغواي تقصي تركيا من النهائيات بهدف نظيف

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خاضت الباراغواي مواجهة بعشرة لاعبين لأكثر من شوط كامل وتغلبت عليها 1-0، لتقصيها من دور المجموعات لمونديال 2026 في ، الجمعة في سان .وبعد افتتاح ماتياس غالارسا التسجيل في الثانية 64، مسجلا أسرع أهداف المونديال الحالي.وشهدت المباراة طرد زميله ميغل ألميرون في نهاية الشوط الأول لتغطية فمه أثناء توجيهه كلمات للاعب ، وهي أول حالة طرد من هذا النوع في تاريخ .وأدت هذه النتيجة إلى إقصاء تركيا من الجولة الثانية، بعد خسارتها افتتاحا أمام 0-2، فيما ضمنت صدارة المجموعة الرابعة واللعب في سان فرانسيسكو، بعد فوزين على الباراغواي 4-1 وأستراليا 2-0.وجاء الشوط الأول حماسيا بدأه المنتخب الباراغوياني بأفضل طريقة ممكنة، إذ هيأت لمسة خوليو إنسيسو لغالارسا فأطلق تسديدة أرضية بيسراه هزت الشباك بعد 64 ثانية فقط، لتصبح أسرع هدف في النهائيات.وكادت تركيا تدرك التعادل بعد ذلك بقليل، لكن تسديدة غولر من تمريرة عرضية مقطوعة من الجهة اليمنى عبر أكتوركوغلو علت العارضة (13).كما كان مولدور قريبا من تسجيل هدف التعادل، غير أن رأسيته من مسافة قريبة اصطدمت بالعارضة قبل أن ترتد من القائم (34).وتلقى منتخب الباراغواي ضربة قوية في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل عن ضائع للشوط الأول، بعدما أكمل المباراة بعشرة لاعبين إثر تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث حصل ألميرون على بطاقة حمراء بسبب تغطيته فمه أثناء تلفظه بكلمات تجاه مولدور.