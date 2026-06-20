منتخب كندا للسيدات يبدأ تحضيراته نحو أولمبياد لوس أنجلوس 2028

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلن الاتحاد الكندي لكرة السلة قائمة اللاعبات المشاركات في المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني للسيدات، الذي يُقام في مونتريال خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 28 حزيران، استعداداً لخوض بطولة التصفيات التمهيدية المؤهلة لأولمبياد 2028، المقررة في مدينة غوادالاخارا المكسيكية خلال آب المقبل.
ويُعد هذا المعسكر أول تجمع رسمي للمنتخب الكندي للسيدات على أرض الملعب ضمن التحضيرات للمسار المؤدي إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028، حيث يضم مزيجاً من اللاعبات صاحبات الخبرة الدولية والمواهب الصاعدة.
ومن المقرر أن ينتقل المنتخب بعد معسكر مونتريال إلى مدينة فيكتوريا بمقاطعة بريتيش كولومبيا لخوض معسكر ثانٍ، يتخلله لقاء ودي أمام فريق جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) بطل دوري الجامعات الأميركية، في 22 يوليو المقبل.
ويشارك المنتخب الكندي لاحقاً في بطولة التصفيات التمهيدية الأولمبية للسيدات 2026، التي تستضيفها المكسيك بين 17 و23 أغسطس، حيث يتأهل البطل مباشرة إلى التصفيات الأولمبية النهائية المقررة في مارس 2028.
ويحتل المنتخب الكندي حالياً المركز السابع عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) للسيدات.