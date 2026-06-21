كأس العالم 2026.. تونس تودّع آمالها مبكراً بخسارة قاسية أمام اليابان

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وبدأ المنتخب الياباني المباراة بقوة، وفرض ضغطاً عالياً منذ الدقائق الأولى، فيما كاد إلياس السخيري أن يتسبب بركلة جزاء لمصلحة اليابان في الدقيقة الأولى. ولم يتأخر الهدف الأول كثيراً، إذ افتتح دايشي كامادا التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة قريبة بالقدم اليسرى إلى منتصف المرمى، بعد تمريرة حاسمة من كيتو ناكامورا.وبعد الهدف، واصل المنتخب الياباني ضغطه، وكاد أياسي أويدا أن يعزز النتيجة في الدقيقة السادسة، قبل أن ينقذ ديلان برون تونس من هدف ثانٍ أمام المرمى الخالي في الدقيقة التاسعة. كما تألق الحارس أيمن دحمان في الدقيقة العاشرة ومنع اليابان من مضاعفة النتيجة.وعانى المنتخب في بناء اللعب، وبدا خارج أجواء اللقاء أمام السيطرة الواضحة. ورغم حصول تونس على أول ركنية في الدقيقة 15، لم ينجح في تهديد المرمى بشكل فعلي، فيما ظل العجز الهجومي واضحاً مع مرور أول 20 دقيقة.وفي الدقيقة 31، سجل أياسي أويدا الهدف الثاني لليابان بتسديدة بالقدم اليمنى من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة من كو إيتاكورا إثر هجمة مرتدة. واستمر التفوق الياباني حتى نهاية الشوط الأول، رغم تدخل أيمن دحمان في الدقيقة 43 لإبعاد كرة خطيرة ومنع هدف ثالث.ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب تونس تبديلين بدخول أمين بن حميدة بدلاً من ديلان برون، وإسماعيل غربي بدلاً من إلياس سعد. لكن اليابان بدأت الشوط بضغط عالٍ على كامل الملعب، وسدد تاناكا كرة قوية في الدقيقة 48 مرت بجوار القائم الأيمن لدحمان.وحاولت تونس تقليص الفارق عبر حنبعل المجبري في الدقيقة 49، لكنها لم تنجح في استثمار المحاولة. وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الثاني، استمرت معاناة المنتخب التونسي، الذي فقد بسهولة وفشل في تشكيل خطورة على المرمى.وفي الدقيقة 69، أضاف جونيا إيتو الهدف الثالث لليابان بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة بينية من أياسي أويدا. وبعد توقف لشرب المياه، حاولت تونس التقدم، وسدد إلياس السخيري كرة في الدقيقة 74، لكن الدفاع الياباني تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر.وفي الدقيقة 83، سجل أياسي أويدا الهدف الرابع لليابان بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد عرضية من كايشو سانو، قبل أن يخرج بعدها بدقيقة ويشارك بدلاً منه كيسوكي غوتو.وفي الدقائق الأخيرة، ظل المنتخب التونسي عاجزاً عن تهديد المرمى وصناعة فرصة لتقليص الفارق، فيما احتسب الحكم 6 دقائق وقتاً بدل ضائع، قبل أن تنتهي المباراة بفوز اليابان على تونس 4-0.