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خاص

السعودية أمام إسبانيا.. اختبار صعب وفرصة مفتوحة على المفاجأة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-06-2026 | 04:30
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السعودية أمام إسبانيا.. اختبار صعب وفرصة مفتوحة على المفاجأة
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تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم، في مباراة تبدو صعبة على المنتخب السعودي، لكنها لا تخلو من هامش يمكن البناء عليه، خصوصاً في ظل بداية متقاربة للمنتخبين في المجموعة.
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المباراة لا تقوم فقط على فارق الأسماء والخبرة، بل على طبيعة المنتخب الإسباني نفسه. فإسبانيا من أكثر المنتخبات قدرة على التحكم بإيقاع اللعب وفرض الاستحواذ لفترات طويلة، ما يجعل أي منافس أمامها مطالباً بخوض مباراة شاقة من دون الكرة، مع تركيز عالٍ في التمركز والارتداد.
 
بالنسبة إلى السعودية، فإن التعادل في الجولة الأولى منح المنتخب نقطة مهمة، لكنه وضعه أيضاً أمام اختبار أكبر. فاللعب أمام إسبانيا يحتاج إلى قدر عالٍ من الواقعية، لأن المنتخب الإسباني لا يكتفي بالاستحواذ، بل يحاول تحويله إلى ضغط متواصل على دفاع الخصم.
 
وتبقى جاهزية لامين يامال ونيكو ويليامز من العوامل المؤثرة في شكل المباراة. وجودهما يمنح إسبانيا سرعة أكبر على الأطراف وقدرة واضحة على احداث الفارق في المواجهات الفردية. أما في حال غياب أحدهما أو تراجع تأثيرهما، فقد يصبح الهجوم الإسباني أقل مباشرة، وهو ما قد يساعد السعودية على البقاء داخل أجواء اللقاء لفترة أطول.
 
المنتخب السعودي لا يدخل المواجهة بأفضلية فنية، لكنه يملك ما يجعله قادراً على إزعاج إسبانيا إذا نجح في تقليل المساحات ومنع الخصم من الوصول السهل إلى منطقة الجزاء. وتدرك السعودية أن الخروج بنتيجة إيجابية أمام إسبانيا سيكون بمثابة خطوة كبيرة في حسابات المجموعة، ليس فقط من ناحية النقاط، بل من ناحية الثقة أيضاً. فالتعادل أمام أوروغواي أعطى المنتخب دفعة أولى، أما الصمود أمام إسبانيا فسيمنحه ثقلاً أكبر في سباق التأهل.
 
في المقابل، تدخل إسبانيا المباراة تحت ضغط واضح بعد تعادلها في الافتتاح، ما يجعل الفوز هدفاً أساسياً لها. وهذا الضغط قد يرفع من حدة المباراة، خصوصاً إذا تأخرت في التسجيل أو اصطدمت بتنظيم سعودي جيد.
 
المواجهة، في النهاية، تبدو صعبة على السعودية، لكنها ليست مغلقة. الفارق الفني يميل لإسبانيا، غير أن ظروف البطولة وحسابات المجموعة تمنح المنتخب السعودي أملاً مشروعاً في البحث عن نتيجة مفاجئة، شرط أن يحافظ على توازنه لأطول وقت ممكن.
 
المصدر: خاص لبنان24
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