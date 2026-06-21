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رياضة

مدرب كوت ديفوار ينتقد لاعبي ألمانيا: افتقدوا الروح الرياضية

Lebanon 24
21-06-2026 | 04:41
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مدرب كوت ديفوار ينتقد لاعبي ألمانيا: افتقدوا الروح الرياضية
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انتقد إيميرسي فاي، مدرب منتخب كوت ديفوار، لاعبي المنتخب الألماني عقب المباراة التي جمعت الطرفين في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وانتهت بفوز ألمانيا 2-1.
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وكان منتخب كوت ديفوار قد تقدم في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن ينجح المنتخب الألماني في قلب النتيجة خلال النصف ساعة الأخيرة، محققاً فوزاً صعباً بهدفين مقابل هدف.

وجاء غضب فاي بسبب لقطة شهدت إخراج مدافع كوت ديفوار، ويلفريد سينغو، الكرة إلى خارج الملعب بعد تعرضه للإصابة، قبل أن ينفذ لاعب ألمانيا ناثانيال براون رمية التماس من دون إعادة الكرة إلى لاعبي كوت ديفوار، لتبدأ هجمة جديدة للمنتخب الألماني.

وقال فاي، في تصريحات نقلتها شبكة "ESPN": "قلت لبراون أن يبقى متواضعاً، لقد قدم مباراة رائعة، وليس عليه أن ينتقدنا لمجرد أن النتيجة كانت 1-1 وأنه يريد الفوز".

وأضاف: "كنا نتمنى المزيد من الروح الرياضية من ألمانيا. كنا نأمل أن يعيدوا لنا الكرة عندما أصيب سينغو. إنهم أمة كروية عظيمة، ونحن نستلهم الكثير منهم، لذلك شعرت بخيبة أمل كبيرة بسبب هذا التصرف".

ورغم انتقاده للواقعة، أشاد فاي بأداء المنتخبين، مؤكداً أن المباراة كانت مفتوحة على كل الاحتمالات، وقال: "استحق كلا الفريقين الفوز، وأتيحت لهما فرص كثيرة. مبارك لألمانيا، لقد فازوا بفضل خبرتهم. قدمنا مباراة رائعة، وأنا فخور جداً بلاعبي كوت ديفوار أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بالبطولة".

وتابع مدرب كوت ديفوار: "كان بإمكاننا تسجيل الهدف الثاني عندما كانت النتيجة 1-1، لكننا أهدرنا فرصنا. قبل أن يسجلوا هدفهم الثاني، كان أونداف هادئاً جداً عندما استغل فرصته وسدد في الشباك. هذه هي الخبرة".

وختم فاي بالتأكيد أن منتخب بلاده لا يزال قادراً على المنافسة، قائلاً: "سنستفيد من هذه الخسارة لنواصل التطور وتصحيح أخطائنا الصغيرة. ما زال مصيرنا بين أيدينا، ويمكننا التأهل من دون الاعتماد على نتائج أخرى".
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