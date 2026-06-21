السعودية تواجه إسبانيا بحثاً عن الفوز الأول في المونديال.. إليكم أبرز التفاصيل قبل انطلاق المباراة

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وكانت قد استهلت مشوارها بتعادل مثير أمام أوروغواي 1-1، فيما تعثر المنتخب الإسباني، بطل ، أمام الرأس الأخضر بتعادل سلبي شكّل إنذاراً مبكراً له في المونديال.وتحمل مباراة والسعودية أهمية خاصة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما لحصد أول 3 نقاط والاقتراب من حجز مقعد في الدور الثاني.اختار المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي تشكيلة قوية لمواجهة السعودية، مع إجراء 4 تغييرات عن التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى.حراسة المرمى: أوناي سيمونالدفاع: مارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - باو كوبارسي - بيدرو بوروالوسط: داني أولمو - رودري - بيدريالهجوم: أليكس بينا - لامين يامال - ميكيل أويارزابالفي المقابل، اختار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس تشكيلة متوازنة لمواجهة بطل أوروبا، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تقرّب المنتخب السعودي من التأهل إلى الدور الثاني.حراسة المرمى: محمد العويسالدفاع: متعب الحربي - علي لاجامي - حسان تمبكتي - عبدالإله العمري - عبدالحميدالوسط: مصعب الجوير - ناصر الدوسري - عبدالله الخيبريالهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان