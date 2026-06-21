السعودية تواجه إسبانيا بحثاً عن الفوز الأول في المونديال.. إليكم أبرز التفاصيل قبل انطلاق المباراة

يخوض المنتخب السعودي مواجهة مهمة أمام نظيره الإسباني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة يبحث خلالها الطرفان عن أول انتصار في البطولة.
وكانت السعودية
قد استهلت مشوارها بتعادل مثير أمام أوروغواي 1-1، فيما تعثر المنتخب الإسباني، بطل أوروبا
، أمام الرأس الأخضر بتعادل سلبي شكّل إنذاراً مبكراً له في المونديال.
وتحمل مباراة إسبانيا
والسعودية أهمية خاصة للمنتخبين، في ظل سعي كل منهما لحصد أول 3 نقاط والاقتراب من حجز مقعد في الدور الثاني.
تشكيل إسبانيا ضد السعودية
اختار المدرب الإسباني لويس دي لا فوينتي تشكيلة قوية لمواجهة السعودية، مع إجراء 4 تغييرات عن التشكيلة الأساسية التي خاضت المباراة الأولى.
حراسة المرمى: أوناي سيمون
الدفاع: مارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - باو كوبارسي - بيدرو بورو
الوسط: داني أولمو - رودري - بيدري
الهجوم: أليكس بينا - لامين يامال - ميكيل أويارزابال
تشكيل السعودية ضد إسبانيا
في المقابل، اختار المدرب اليوناني جورجيوس دونيس تشكيلة متوازنة لمواجهة بطل أوروبا، أملاً في تحقيق نتيجة إيجابية تقرّب المنتخب السعودي من التأهل إلى الدور الثاني.
حراسة المرمى: محمد العويس
الدفاع: متعب الحربي - علي لاجامي - حسان تمبكتي - عبدالإله العمري - سعود
عبدالحميد
الوسط: مصعب الجوير - ناصر الدوسري - عبدالله الخيبري
الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان