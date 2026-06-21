كأس العالم.. إسبانيا تشعل مباراة السعودية برباعية قاسية

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وبدأ المنتخب الإسباني المباراة بضغط هجومي واضح، إذ شن هجمات متتالية منذ الدقائق الأولى، وسط محاولات من الدفاع السعودي والحارس محمد العويس لإبعاد الخطورة. وفي الدقيقة العاشرة، افتتح لامين يمال التسجيل لإسبانيا بتسديدة من داخل منطقة ياردات إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد عرضية من ميكيل أويارزابال إثر هجمة مرتدة.وواصلت إسبانيا ضغطها بعد الهدف، وكاد أويارزابال أن يضيف الهدف الثاني في أكثر من مناسبة، قبل أن ينجح في هز الشباك بالدقيقة 21، بتسديدة من داخل منطقة الست ياردات إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة رأسية من إيمريك لابورت إثر ركلة ركنية.وبعد ثلاث دقائق فقط، عاد أويارزابال ليسجل الهدف الثالث لإسبانيا في الدقيقة 24، بتسديدة قريبة بالقدم اليسرى إلى أعلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من دانييل أولمو بضربة رأسية.وحاول المنتخب السعودي الخروج من مناطقه، لكنه وجد صعوبة كبيرة أمام الضغط الإسباني. وفي الدقيقة 30، بلغت نسبة استحواذ إسبانيا 57% مقابل 37% للسعودية، فيما تلقى سالم الدوسري بطاقة صفراء. وكاد أويارزابال أن يسجل مجدداً في الدقيقة 35 بعد خطأ من العويس، إلا أن العارضة تصدت للكرة، قبل أن يتدخل الحارس السعودي أمام تسديدة لامين يمال.وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول محاولة سعودية عبر سالم الدوسري، الذي راوغ ومرر، لكن لامين يمال عاد دفاعياً وقطع قبل وصولها إلى متعب الحربي. وانتهى الشوط الأول بتقدم إسبانيا 3-0.ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخبان عدة تبديلات، فدخل فيران توريس بدلاً من ميكيل أويارزابال، وييريمي بينو بدلاً من لامين يمال لدى إسبانيا، فيما شارك الحمدان ومحمد كنو مع السعودية.وفي الدقيقة 49، سجلت إسبانيا الهدف الرابع بعد هدف عكسي سجله حسن تمبكتي، أثناء محاولته منع دخول تسديدة كوكوريلا إلى مرمى السعودية.وحاولت إسبانيا بعد ذلك إضافة هدف خامس، لكن العويس واصل حضوره، إذ تصدى في الدقيقة 53 لتسديدتين متتاليتين، الأولى من رودري والثانية برأسية من بيدرو بورو. كما أهدر البديل فيران توريس فرصة في الدقيقة 65 بعدما انفرد بالعويس، الذي أغلق الزوايا ودفعه للتسديد خارج المرمى.وفي المقابل، حاولت السعودية تقليص النتيجة، لكنها لم تنجح في تشكيل خطورة واضحة. وفي الدقيقة 81، أطلق عبد الله الحمدان أول تسديدة سعودية في المباراة، غير أن حارس إسبانيا تصدى لها. كما أرسل عبد الحميد عرضية في الدقيقة 85، أبعدها الدفاع الإسباني من منطقة الخطورة.