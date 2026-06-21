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خاص

عالم رياضيات يثير الجدل في المونديال.. توقعات مثيرة

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
21-06-2026 | 16:09
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عالم رياضيات يثير الجدل في المونديال.. توقعات مثيرة
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في كل نسخة من كأس العالم، تكثر التوقعات حول هوية البطل. لكن توقعاً جديداً يحظى باهتمام خاص، لأنه صادر عن عالم رياضيات ألماني نجح في تحديد بطل آخر 3 نسخ من البطولة.
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وبحسب تقرير لموقع "UNILAD" ترجمه "لبنان24"، فإن يواكيم كليمنت، الذي سبق أن توقع فوز ألمانيا بكأس العالم 2014، ثم فرنسا في 2018، والأرجنتين في 2022، اختار هذه المرة منتخب هولندا للفوز بلقب مونديال 2026.

واللافت أن هولندا ليست من بين أبرز المرشحين التقليديين للقب، كما أنها لم تفز بكأس العالم في تاريخها، رغم وصولها إلى النهائي 3 مرات سابقاً.
وحسب التقرير، يعتمد كليمنت في توقعاته على نموذج اقتصادي، لا على الانطباعات الرياضية فقط. ويأخذ هذا النموذج في الاعتبار عوامل عدة، بينها عدد سكان الدولة، المناخ، مستوى الثراء والبنية التحتية القادرة على تطوير المواهب، إضافة إلى تصنيف المنتخب في "فيفا".

تابع التقرير:" ويقول كليمنت إن ارتفاع عدد السكان يمنح الدولة قاعدة أوسع لاكتشاف المواهب، فيما يساعد المناخ المناسب على ممارسة كرة القدم طوال العام. أما العامل الاقتصادي، فيرتبط بقدرة الدول على الاستثمار في البنية الرياضية وتطوير اللاعبين. ورغم أن المنتخبات الكبرى مثل البرازيل والأرجنتين وألمانيا وفرنسا وإسبانيا تبقى دائماً قريبة من الصدارة في مثل هذه النماذج، فإن كليمنت يرى أن هولندا تملك ما يكفي للمفاجأة. أوضح أن المنتخب الهولندي، رغم غياب نجم عالمي بحجم ليونيل ميسي مثلاً، لا يملك نقاط ضعف واضحة، ويتمتع بدفاع قوي وتوازن جماعي، وهي عناصر قد تمنحه فرصة الذهاب بعيداً في البطولة".

أضاف التقرير:" لكن توقع كليمنت ليس الوحيد. فباحثون من جامعة إنسبروك قدموا قراءة مختلفة، اعتمدت على نتائج المنتخبات السابقة، واحتمالات شركات المراهنات، والقيمة السوقية، وتقييمات اللاعبين. ووفق هذا النموذج، جاءت إسبانيا في صدارة المرشحين بنسبة 14.5% للفوز باللقب، تليها إنكلترا وفرنسا بنسبة 12.4% لكل منهما".

ختم التقرير: "بين توقع يضع هولندا في طريق اللقب، وآخر يمنح الأفضلية لإسبانيا، يبقى مونديال 2026 مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً في نسخة موسعة تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتضم 48 منتخباً".
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