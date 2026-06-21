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رياضة

كأس العالم.. بلجيكا تصطدم بصمود إيران وتكتفي بتعادل سلبي

Lebanon 24
21-06-2026 | 17:02
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كأس العالم.. بلجيكا تصطدم بصمود إيران وتكتفي بتعادل سلبي
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سقط منتخب بلجيكا في فخ التعادل السلبي أمام إيران، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعدما عجز عن ترجمة سيطرته وفرصه إلى أهداف.

وبدأ المنتخب البلجيكي المباراة بضغط مبكر، وحصل على فرصة أولى في الدقيقة الثانية من الجهة اليمنى، قبل أن يتلقى روميلو لوكاكو بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة بعد التحامه مع الحارس الإيراني بيرافان، ما أدى إلى توقف اللعب لفترة قصيرة بسبب إصابة الأخير.

وحاول كيفين دي بروين التسديد من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، لكن كرته مرت بعيدة، قبل أن يتألق بيرافان في الدقيقة التاسعة أمام محاولة بلجيكية خطيرة بدأت بعرضية من تروسار، ثم تسديدة من دي بروين تدخل الدفاع الإيراني لإبعادها، قبل أن تعود الكرة إلى دي كوبير الذي سدد، لكن الحارس الإيراني تصدى ببراعة.

ورد منتخب إيران بفرصة خطيرة في الدقيقة 14، بعدما تهيأت الكرة لكنعاني داخل منطقة الجزاء إثر ركلة ركنية، فسدد كرة أبعدها الحارس البلجيكي تيبو كورتوا بصعوبة إلى ركنية.

واستمرت المحاولات البلجيكية، إذ مر تروسار في الدقيقة 16 ووزع كرة أبعدها الدفاع الإيراني بصعوبة، ثم تدخل بيرافان مجدداً في الدقيقة 19 أمام عرضية خطيرة من مونييه. وفي الدقيقة 22، أهدر تيليمانس فرصة افتتاح التسجيل بعدما سدد نحو الزاوية، لكن الحارس الإيراني تصدى للكرة.

وفي الدقيقة 25، سجل مهدي تاريمي هدفاً لإيران، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو، ليبقى التعادل السلبي قائماً. وبعد توقف قصير للتبريد، واصل المنتخب البلجيكي استحواذه على الكرة من دون فعالية واضحة، إذ بلغت نسبة استحواذه خلال آخر 15 دقيقة من الشوط الأول 77.97% مقابل 22.03% لإيران، من دون أن يترجم ذلك إلى أهداف.

وقبل نهاية الشوط الأول، حاولت بلجيكا مجدداً عبر دي بروين ولوكاكو، لكن الدفاع الإيراني تدخل في الوقت المناسب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0.

وفي الشوط الثاني، بدأت بلجيكا بشكل أفضل، فسدد دي بروين كرة في الدقيقة 46 أبعدها الدفاع بصعوبة إلى ركنية، ثم نفذ ركلة حرة في الدقيقة 49 أبعدها نعمتي إلى ركنية. كما حاول سالميكرز بتسديدة على الطائر في الدقيقة 50، قبل أن تمر رأسية تروسار خارج الملعب في الدقيقة 52.

وفي الدقيقة 53، أنقذ كورتوا بلجيكا من فرصة خطيرة بعد تصديه لتسديدة طاريمي، قبل أن تهدر بلجيكا فرصة غريبة في الدقيقة 57، بعدما مرر دي بروين كرة باتجاه لوكيباكيو ولوكاكو، لتأتي تسديدة دي كوبير على المرمى الفارغ، لكن بيرافان تدخل بأعجوبة.

وأجرى المنتخب البلجيكي تبديلات في الدقيقة 58 بدخول هانز فاناكين ودودي لوكيباكيو وتيموثي كاستانيي، قبل أن يسدد لوكيباكيو كرة قوية في الدقيقة 62 تصدى لها بيرافان، ثم تهيأت الكرة أمام دي بروين الذي وضعها بعيدة عن الشباك.

وازدادت مهمة بلجيكا صعوبة في الدقيقة 66 بعد طرد ناثان نغوي، في وقت أجرى فيه منتخب إيران تبديلين بدخول ميلاد محمدي ومهدي ترابي. وبعد توقف جديد للتبريد، دفع منتخب بلجيكا بآرثر ثييتي بدلاً من روميلو لوكاكو في الدقيقة 73.

وحاولت إيران استغلال النقص العددي، فمرّت عرضية محمدي بعيداً عن طاريمي في الدقيقة 76، ثم سنحت فرصة لسعيد عزت الله في الدقيقة 80 بتسديدة قوية، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقائق الأخيرة، كثفت بلجيكا محاولاتها رغم النقص العددي. فأرسل دي بروين عرضية في الدقيقة 84 تدخل معها الحارس الإيراني ببراعة، قبل أن تتهيأ الكرة لتيليمانس الذي حاول من دون جدوى. ثم أهدر دي كوبير أخطر فرص بلجيكا في الدقيقة 86 بتسديدة تصدى لها بيرافان مجدداً.

واستمر العجز البلجيكي حتى الوقت بدل الضائع، إذ حاول تروسار في الدقيقة 90+2 من دون توفيق، قبل أن يسدد لوكيباكيو في الدقيقة 90+5 من خارج منطقة الجزاء كرة مرت جانبية.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، بعد مواجهة شهدت فرصاً خطيرة وتألقاً واضحاً من الحارسين بيرافان وكورتوا.

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