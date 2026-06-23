اتهامات تلاحق كرة كأس العالم

تتسم بطولة 2026 بغزارة تهديفية بمعدلات تاريخية، في ظل تسجيل أهداف أكثر بنسبة 25% مقارنةً بالفترة نفسها من مباريات كأس العالم السابقة.لكن أحد أسباب ارتفاع المعدل التهديفي قد يكون التي يستخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في هذه البطولة.فقد أوضح (فيفا) أن كرة مونديال 2026 تم تصميمها بخياطة عميقة لتوفير ثبات مثالي أثناء طيرانها في الهواء، وأكد اللاعبون والمدربون أن الكرة تكون سريعة في طريقها إلى المرمى، كما تتميز أيضاً بإمكانيات إضافية تجعل التسديد والمراوغة أسهل في الظروف الرطبة. وقال رالف رانغنيك، مدرب منتخب النمسا: هذه الكرة سريعة مثل قذيفة المدفع، أعتقد أنكم رأيتم على مدار اليومين الماضيين أنه عندما تسدد بقوة في زاوية مناسبة، فمن الصعب أن يتم التصدي لهذه الكرة.

كما أصبحت المباريات أطول أيضاً بسبب زيادة وقت التوقف المخصص لشرب المياه، في إجراء جديد يطبق لأول مرة، مما ساعد أيضاً في ارتفاع معدلات التهديف.وأسفر ذلك عن تسجيل 121 هدفاً في أول 40 مباراة من مونديال 2026، معظمها من نجوم عالميين.إذ سجل لاعبو الدوريات الثلاثة الكبرى في وإنجلترا وألمانيا أكثر من نصف الأهداف المسجلة حتى الآن في البطولة، ويتصدر لاعبو الدوري الإنجليزي القائمة.ففي الفوز الكاسح لهولندا على السويد بنتيجة 5 - 1، جاءت جميع الأهداف من الستة عبر لاعبين شاركوا في الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2025 - 2026.كما تصدر لاعبو وإنتر ميامي وليفربول قائمة هدافي البطولة، وذلك بسبب لاعب واحد، وهو ليونيل ميسي.وسجل لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز 28 هدفاً في كأس العالم مقابل 16 هدفاً للاعبي الدوري الألماني، و11 من ، وسبعة من الدوري الفرنسي، وخمسة من الدوري .كذلك سجل لاعبو الدوري الأميركي 8 أهداف، حيث سجل ميسي ثلاثية أمام الجزائر وهدفين أمام النمسا، مساء الإثنين، بينما سجل الأهداف الثلاثة الأخرى كل من الكرواتي بيتر موسى لاعب إف سي دالاس، والباراجوياني ماتياس غالارزا لاعب أتلانتا يونايتد، والنيوزلندي فين سورمان لاعب بورتلاند تمبرز.