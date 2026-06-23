رونالدو يكتب رقماً تاريخياً في كأس العالم

دخل النجم تاريخ ، بعدما أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ متتالية من البطولة.

وجاء الرقم الجديد لرونالدو، مساء الثلاثاء، بعدما أحرز هدفين لمنتخب في مرمى ، خلال المباراة التي أقيمت في هيوستن، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة 11 في مونديال 2026.

وبهذا الإنجاز، يواصل قائد البرتغال تعزيز حضوره في السجل التاريخي للبطولة، بعدما حافظ على قدرته التهديفية عبر أجيال مختلفة من كأس العالم.