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رياضة

فوز عريض.. رونالدو يقود البرتغال لاكتساح أوزباكستان بخماسية

Lebanon 24
23-06-2026 | 15:05
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فوز عريض.. رونالدو يقود البرتغال لاكتساح أوزباكستان بخماسية
فوز عريض.. رونالدو يقود البرتغال لاكتساح أوزباكستان بخماسية photos 0
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حقق منتخب البرتغال فوزاً كبيراً على أوزباكستان بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026.
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وبدأ المنتخب البرتغالي المباراة بقوة، وكاد يفتتح التسجيل مبكراً عبر برونو فيرنانديز في الدقيقة الثالثة، لكن تسديدته مرت فوق العارضة بقليل. وبعدها بثلاث دقائق، سجل كريستيانو رونالدو الهدف الأول للبرتغال في الدقيقة السادسة، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد عرضية من جواو كانسيلو.

وحمل الهدف رقماً تاريخياً لرونالدو، إذ أصبح أول لاعب يسجل في 6 نسخ من كأس العالم، كما أصبح أكبر هداف في تاريخ البطولة بعمر 41 عاماً و138 يوماً.

وواصلت البرتغال ضغطها، وسجل نونو مينديش الهدف الثاني في الدقيقة 17 من ضربة حرة مباشرة، بتسديدة يسارية إلى الزاوية الأرضية اليسرى. وفي المقابل، حاولت أوزباكستان التقدم عبر بعض المرتدات، من دون أن تشكل خطورة كبيرة على المرمى البرتغالي.

وفي الدقيقة 29، سجلت أوزباكستان هدفاً عبر عزيزجون غانييف، لكن الحكم ألغاه بعد مراجعة تقنية الفيديو. وبعدها بعشر دقائق، عاد رونالدو ليسجل الهدف الثالث للبرتغال في الدقيقة 39، بتسديدة من الجهة اليمنى لمنطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة بينية من برونو فيرنانديز إثر هجمة مرتدة.

وبهذا الهدف، انفرد رونالدو بصدارة الهدافين التاريخيين للبرتغال في كأس العالم برصيد 10 أهداف، متجاوزاً أوزيبيو، كما سجل أول ثنائية له في المونديال منذ نسخة 2018.

وانتهى الشوط الأول بتقدم البرتغال 3-0، وهي المرة الأولى في تاريخها التي تتقدم فيها بفارق 3 أهداف مع نهاية الشوط الأول في مباراة بكأس العالم.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المنتخب البرتغالي تبديلين بدخول فرانسيسكو كونسيكاو بدلاً من بيدرو نيتو، ونيلسون سيميدو بدلاً من جواو كانسيلو، فيما دفع منتخب أوزباكستان بأكمل موزغوفوي وخوجيأكبر عليجونوف.

وفي الدقيقة 47، أطلق جواو فيليكس تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت فوق العارضة بقليل، قبل أن ترد أوزباكستان بمحاولة عبر أوتابيك شوكوروف في الدقيقة 55، لكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 60، سجلت البرتغال الهدف الرابع بعد هدف عكسي من الحارس عبد الواحد نعمتوف. وبعدها، حاول رونالدو تسجيل الثلاثية في الدقيقة 74، بعدما التقط كرة مرتدة وسدد باتجاه المرمى، لكن نعمتوف تدخل برد فعل رائع ومنع الكرة من الدخول.

وشهدت الدقائق التالية عدداً من التبديلات، إذ دخل ترينكاو بدلاً من جواو فيليكس، وبيرناردو سيلفا بدلاً من جواو نيفيز، ثم رافاييل لياو بدلاً من فيتور فيريرا. ولم يحتج لياو سوى دقائق قليلة ليترك بصمته، فسجل الهدف الخامس للبرتغال في الدقيقة 87 بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليسرى.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول برونو فيرنانديز التسجيل بتسديدة نحو الزاوية اليسرى السفلى، لكن الحارس نعمتوف تصدى لها، قبل أن يسدد ترينكاو في الدقيقة 90+4 كرة قوية من مسافة بعيدة مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.

وانتهت المباراة بفوز عريض للبرتغال على أوزباكستان 5-0، في ليلة شهدت تألقاً كبيراً لرونالدو ورقماً تاريخياً جديداً في مسيرته المونديالية.
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