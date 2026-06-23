رونالدو في الصدارة.. من هم أغنى 10 لاعبين في العالم؟

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وبحسب القائمة، جاء رونالدو، نجم النصر السعودي وقائد البرتغال، في المركز الأول بثروة بلغت مليار جنيه إسترليني، ليكون اللاعب الوحيد الذي دخل نادي المليار.وحلّ ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في المركز الثاني بثروة قُدرت بـ742 مليون جنيه إسترليني، مستفيداً من عقده في الدوري الأميركي ومداخيله التجارية.وجاء البرازيلي نيمار ثالثاً بـ334 مليون جنيه إسترليني، رغم الإصابات التي لاحقته في الفترة الأخيرة، فيما احتل الفرنسي كيليان مبابي المركز الرابع بثروة بلغت 186 مليون جنيه إسترليني بعد تجاربه مع موناكو وباريس سان جيرمان وريال .وفي المركز الخامس، جاء هاري كين بثروة بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني، يليه النجم المصري محمد صلاح في المركز السادس بـ104 ملايين جنيه إسترليني، بعد مسيرته الطويلة مع ليفربول وعقوده الإعلانية والرياضية.أما المركز السابع فكان من نصيب الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بثروة بلغت 74 مليون جنيه إسترليني، بعد انتقاله إلى لوس أنجلوس إف سي عام 2025.وحلّ الجزائري محرز ثامناً بـ63 مليون جنيه إسترليني، مستفيداً من مسيرته في الدوري الإنكليزي وانتقاله إلى الأهلي السعودي.وجاء النرويجي إيرلينغ هالاند في المركز التاسع بثروة بلغت 59 مليون جنيه إسترليني، وهو من أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنكليزي الممتاز.وتساوى معه الكولومبي جيمس رودريغيز في المركز العاشر بثروة قُدرت بـ59 مليون جنيه إسترليني، بعد تجارب بارزة مع وبايرن ميونخ وإيفرتون، وصولاً إلى الدوري الأميركي.