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رياضة

بفوز صعب على الكونغو.. كولومبيا تحجز مقعدا في دور الـ32

Lebanon 24
24-06-2026 | 01:45
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بفوز صعب على الكونغو.. كولومبيا تحجز مقعدا في دور الـ32
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حجزت كولومبيا مقعدا في دور الـ32 بكأس العالم 2026، بعد تحقيقها فوزا صعبا على الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة 11، مساء الثلاثاء بتوقيت المكسيك.
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وواصل دانييل مونوز هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في المونديال، وقاد منتخب كولومبيا للتأهل إلى الدور الثاني.

وتقمص مونوز دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف في الدقيقة 76، ليضع حدا لسوء الحظ الذي لازم فريقه بعدما تسابق لاعبوه في إضاعة الفرص السهلة التي أتيحت لهم.

وكان مونوز سجل أيضا خلال فوز كولومبيا 3-1 على أوزبكسان في الجولة الافتتاحية للمجموعة.

وارتفع رصيد كولومبيا إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيها منتخب البرتغال، في حين تجمد رصيد منتخب الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.

وتلتقي كولومبيا البرتغال في الجولة الأخيرة للمجموعة، التي تشهد أيضا مواجهة مهمة لمنتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره الأوزبكي، القابع في مؤخرة الترتيب بلا رصيد من النقاط.

ولا تزال الفرصة سانحة أمام الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان للتأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، عن طريق التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.
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