كأس العالم: البرازيل تعبر بصدارة المجموعة.. وفينيسيوس يلمع في مباراة اسكتلندا

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وبدأ المنتخب البرازيلي اللقاء بقوة، إذ افتتح فينيسيوس التسجيل في الدقيقة السابعة، بعد ضغط من ريان على سكوت ماكينا أثناء محاولة بناء الهجمة من الخلف، لتصل إلى فينيسيوس الذي وضعها في الشباك الخالية.وعاد فينيسيوس وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 24، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب خطأ ارتكبه المهاجم ضد جاك هندري قبل قطع الكرة والتسديد.وقبل نهاية الشوط الأول، نجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني له وللبرازيل، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.وفي الدقيقة 60، أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة مميزة من برونو جيماريش وسددها في مرمى اسكتلندا.وشهدت المباراة الظهور الأول لنيمار في البطولة بعد غيابه بسبب الإصابة، إذ دفع به المدرب أنشيلوتي بديلاً لماتيوس كونيا في الدقيقة 76.وبهذا الفوز، رفعت البرازيل رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن الوصيف، ليتأهل المنتخبان معاً إلى دور الـ32.أما اسكتلندا، فأنهت الدور الأول في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بانتظار تحديد مصيرها بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.