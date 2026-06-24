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رياضة

كأس العالم: البرازيل تعبر بصدارة المجموعة.. وفينيسيوس يلمع في مباراة اسكتلندا

Lebanon 24
24-06-2026 | 22:47
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كأس العالم: البرازيل تعبر بصدارة المجموعة.. وفينيسيوس يلمع في مباراة اسكتلندا
كأس العالم: البرازيل تعبر بصدارة المجموعة.. وفينيسيوس يلمع في مباراة اسكتلندا photos 0
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حجز منتخب البرازيل مقعده في دور الـ32 من كأس العالم 2026، بعدما أنهى دور المجموعات في الصدارة بفوز واضح على اسكتلندا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب ميامي ستاديوم ضمن الجولة الثالثة.
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وبدأ المنتخب البرازيلي اللقاء بقوة، إذ افتتح فينيسيوس جونيور التسجيل في الدقيقة السابعة، بعد ضغط من ريان على سكوت ماكينا أثناء محاولة بناء الهجمة من الخلف، لتصل الكرة إلى فينيسيوس الذي وضعها في الشباك الخالية.

وعاد فينيسيوس وسجل هدفاً ثانياً في الدقيقة 24، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بسبب خطأ ارتكبه المهاجم ضد جاك هندري قبل قطع الكرة والتسديد.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح فينيسيوس في تسجيل الهدف الثاني له وللبرازيل، وذلك في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وفي الدقيقة 60، أضاف ماتيوس كونيا الهدف الثالث، بعدما تلقى تمريرة مميزة من برونو جيماريش وسددها في مرمى اسكتلندا.

وشهدت المباراة الظهور الأول لنيمار في البطولة بعد غيابه بسبب الإصابة، إذ دفع به المدرب أنشيلوتي بديلاً لماتيوس كونيا في الدقيقة 76.

وبهذا الفوز، رفعت البرازيل رصيدها إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن المغرب الوصيف، ليتأهل المنتخبان معاً إلى دور الـ32.

أما اسكتلندا، فأنهت الدور الأول في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بانتظار تحديد مصيرها بين أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث.
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