كأس العالم.. المغرب يقلبها على هايتي ويتأهل

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وبدأت المباراة بتقدم هايتي في الدقيقة 10، بعدما احتسب الهدف عكسياً على الحارس ياسين بونو بالخطأ في مرماه.وانتظر المغرب حتى الدقيقة 39 لإدراك التعادل عبر أشرف حكيمي، مستفيداً من محاولة حارس هايتي بلاسيدي إبعاد عرضية من الجهة اليسرى، قبل أن يضع حكيمي في الشباك.لكن هايتي عادت وتقدمت مجدداً في الدقيقة 43، بهدف سجله ويلسون إيزيدور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أعاد صيباري المغرب إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة من أشرف حكيمي.وفي الشوط الثاني، منح سفيان رحيمي التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة 78، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها المرمى.وقبل نهاية اللقاء، اختتم ياسين جسيم رباعية أسود الأطلس في الدقيقة 89، بعد تمريرة من سفيان رحيمي.وبهذا الفوز، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدرة بفارق الأهداف، فيما بقيت هايتي في المركز الأخير من دون نقاط، خلف الثالثة بـ3 نقاط.وتأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32، مواصلاً مشواره في البطولة بعد إنجازه في نسخة 2022 بقطر، حين بلغ المركز الرابع.