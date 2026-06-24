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رياضة

كأس العالم.. المغرب يقلبها على هايتي ويتأهل

Lebanon 24
24-06-2026 | 22:49
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كأس العالم.. المغرب يقلبها على هايتي ويتأهل
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واصل منتخب المغرب مشواره في كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزاً مثيراً على هايتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب مرسيدس بنز ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
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وبدأت المباراة بتقدم هايتي في الدقيقة 10، بعدما احتسب الهدف عكسياً على الحارس المغربي ياسين بونو بالخطأ في مرماه.

وانتظر المغرب حتى الدقيقة 39 لإدراك التعادل عبر أشرف حكيمي، مستفيداً من محاولة حارس هايتي بلاسيدي إبعاد عرضية من الجهة اليسرى، قبل أن يضع حكيمي الكرة في الشباك.

لكن هايتي عادت وتقدمت مجدداً في الدقيقة 43، بهدف سجله ويلسون إيزيدور من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أعاد إسماعيل صيباري المغرب إلى المباراة بتسجيل هدف التعادل، بعد تمريرة من أشرف حكيمي.

وفي الشوط الثاني، منح سفيان رحيمي التقدم لمنتخب المغرب في الدقيقة 78، بعدما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها المرمى.

وقبل نهاية اللقاء، اختتم ياسين جسيم رباعية أسود الأطلس في الدقيقة 89، بعد تمريرة من سفيان رحيمي.

وبهذا الفوز، رفع منتخب المغرب رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، خلف البرازيل المتصدرة بفارق الأهداف، فيما بقيت هايتي في المركز الأخير من دون نقاط، خلف اسكتلندا الثالثة بـ3 نقاط.

وتأهل المنتخب المغربي إلى دور الـ32، مواصلاً مشواره في البطولة بعد إنجازه في نسخة 2022 بقطر، حين بلغ المركز الرابع.
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