كأس العالم.. جنوب أفريقيا تهزم كوريا بهدف ماسيكو

Advertisement

وبدأت المباراة بإيقاع سريع من الطرفين، إذ حصلت كوريا الجنوبية على ركنية مبكرة في الدقيقة الثانية، قبل أن تُحبط محاولة رأسية من كيم مين جاي داخل منطقة الجزاء. ورد منتخب جنوب بمحاولات عبر ريليبوهيل موفوكينغ وثابيليو ماسيكو، فيما ظل اللعب مفتوحاً بين المنتخبين خلال الدقائق الأولى.وكادت كوريا الجنوبية أن تفتتح التسجيل في الدقيقة السابعة، بعدما وصلت عرضية إلى أوه هيون-غيو داخل منطقة ياردات، لكنه سدد خارج المرمى. وبعدها بدقيقة، أهدر لي كانغ-اين فرصة أخرى بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت بجانب المرمى.في المقابل، سنحت لجنوب أفريقيا فرصة خطيرة في الدقيقة 14 عبر سيكوتوري ماكغوبا، الذي لعب ضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء، لكنها مرت خارج المرمى. وواصل المنتخب الجنوب أفريقي ضغطه، وحاول عبر أوزوين أبوليس وثالينتي مباثا، لكن محاولاتهما وجدت التصدي أو ذهبت بعيداً عن الشباك.وشهد الشوط الأول استراحة تبريد في الدقيقة 23، ثم استمرت المحاولات من الجانبين من دون أن تتغير النتيجة. وفي الدقائق الأخيرة من الشوط، حاولت جنوب أفريقيا عبر ماسيكو وموفوكينغ، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي 0-0.ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب كوريا الجنوبية ثلاثة تبديلات دفعة واحدة، بدخول ينس كاستروب وكيم جين كيو وسون هيونغ-مين بدلاً من لي تاي-سيوك وبايك سيون-غو وهوانغ .وحاول المنتخب الكوري الضغط مبكراً، فيما ردت جنوب أفريقيا بمحاولات عبر ماسيكو ومباثا. وفي الدقيقة 60، تصدى الدفاع الجنوب أفريقي لمحاولة رأسية من أوه هيون-غيو بعد عرضية من سيول يونغ-وو.وفي الدقيقة 63، نجح ثابيليو ماسيكو في تسجيل هدف المباراة الوحيد لجنوب أفريقيا، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة من تشيبانغ موريمي إثر هجمة مرتدة.وبعد الهدف، حاولت كوريا الجنوبية العودة إلى المباراة، فأدخلت بارك جين-سيوب بدلاً من كيم مين جاي في الدقيقة 66، ثم تشو غوي-سونغ بدلاً من أوه هيون-غيو في الدقيقة 74. في المقابل، دفع منتخب جنوب أفريقيا بإقرام راينرز بدلاً من ثابيليو ماسيكو، ثم جايدن آدامز بدلاً من ريليبوهيل موفوكينغ.وشهدت الدقائق الأخيرة ضغطاً كورياً واضحاً بحثاً عن التعادل، مع عدة ركنيات ومحاولات من سون هيونغ-مين وسيول يونغ-وو. وحصل أوبري موديبا على بطاقة صفراء في الدقيقة 73، ثم تلقى تشو غوي-سونغ بطاقة صفراء في الدقيقة 79.وفي الوقت بدل الضائع، كادت كوريا الجنوبية أن تدرك التعادل في الدقيقة 90+3، بعدما وصلت عرضية إلى بارك جين-سيوب داخل منطقة الست ياردات، لكنه قابلها برأسية تصدى لها الدفاع الجنوب أفريقي في أعلى الزاوية اليسرى.وصمد منتخب جنوب أفريقيا حتى صافرة النهاية، ليحسم المباراة بهدف دون رد أمام كوريا الجنوبية.