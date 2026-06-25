نسخة المونديال الحالية تشتعل.. فينيسيوس يلاحق ميسي في صدارة الهدافين

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وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 7، والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.وبات نجم في المركز الثاني بجدول الهدافين، خلف قائد الأرجنتين ليونيل ، الذي يتصدر الترتيب بـ5 أهداف بعد ثنائيته أمام النمسا مساء الإثنين.ويتساوى فينيسيوس في الرصيد مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، ولكل منهما 4 أهداف.أما ، قائد البرتغال، فيملك هدفين في النسخة الحالية، بينما سجل هدفه الوحيد حتى الآن في شباك نيوزيلندا، خلال فوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.1- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 5 أهداف.2- فينيسيوس جونيور، البرازيل، 4 أهداف.3- كيليان مبابي، ، 4 أهداف.4- إيرلينغ هالاند، النرويج، 4 أهداف.5- إسماعيل صيباري، ، 3 أهداف.6- ماتيوس كونيا، البرازيل، 3 أهداف.7- أونداف، ، 3 أهداف.8- جوناثان ديفيد، ، 3 أهداف.9- يوهان مانزامبي، سويسرا، 3 أهداف.10- كريستيانو ، البرتغال، هدفان.11- رونالد أراوخو، أوروغواي، هدفان.