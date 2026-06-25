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رياضة

نسخة المونديال الحالية تشتعل.. فينيسيوس يلاحق ميسي في صدارة الهدافين

Lebanon 24
25-06-2026 | 02:45
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نسخة المونديال الحالية تشتعل.. فينيسيوس يلاحق ميسي في صدارة الهدافين
نسخة المونديال الحالية تشتعل.. فينيسيوس يلاحق ميسي في صدارة الهدافين photos 0
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تقدم البرازيلي فينيسيوس جونيور في ترتيب هدافي كأس العالم 2026، بعدما سجل هدفين لمنتخب بلاده أمام اسكتلندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات.
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وسجل فينيسيوس هدفيه في الدقيقتين 7، والثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة.

وبات نجم البرازيل في المركز الثاني بجدول الهدافين، خلف قائد الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي يتصدر الترتيب بـ5 أهداف بعد ثنائيته أمام النمسا مساء الإثنين.

ويتساوى فينيسيوس في الرصيد مع الفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينغ هالاند، ولكل منهما 4 أهداف.

أما كريستيانو رونالدو، قائد البرتغال، فيملك هدفين في النسخة الحالية، بينما سجل محمد صلاح هدفه الوحيد حتى الآن في شباك نيوزيلندا، خلال فوز منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ترتيب هدافي كأس العالم 2026:
1- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 5 أهداف.
2- فينيسيوس جونيور، البرازيل، 4 أهداف.
3- كيليان مبابي، فرنسا، 4 أهداف.
4- إيرلينغ هالاند، النرويج، 4 أهداف.
5- إسماعيل صيباري، المغرب، 3 أهداف.
6- ماتيوس كونيا، البرازيل، 3 أهداف.
7- أونداف، ألمانيا، 3 أهداف.
8- جوناثان ديفيد، كندا، 3 أهداف.
9- يوهان مانزامبي، سويسرا، 3 أهداف.
10- كريستيانو رونالدو، البرتغال، هدفان.
11- رونالد أراوخو، أوروغواي، هدفان.
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