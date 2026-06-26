ربح معنوي.. تركيا تفوز على أميركا وتتذيل المجموعة

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وبدأ المنتخب الأميركي المباراة بقوة، وهدد مرمى تركيا منذ الدقيقة الأولى عبر جيوفاني رينا، قبل أن يحصل على ركنية مبكرة. وفي الدقيقة الثالثة، نجح ترستي في افتتاح التسجيل للولايات المتحدة، بعدما تابع عرضية من سيباستيان برهالتر إثر ركلة ركنية، وسدد بقدمه اليسرى من زاوية صعبة إلى الزاوية الأرضية اليمنى.ورد منتخب تركيا سريعاً في الدقيقة العاشرة، حين سجل غولر هدف التعادل بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى منتصف المرمى، بعد تمريرة حاسمة يلماز.وشهد الشوط الأول بطاقة صفراء لسيباستيان برهالتر في الدقيقة 19، قبل أن تتوقف المباراة بسبب إصابة صالح أوزكان، ثم استراحة تبريد. وبعد ذلك، تمكنت تركيا من قلب النتيجة في الدقيقة 31 عبر أوركون كوكو، الذي سجل من مسافة قريبة جداً إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة من إيفرين إلمالي.وحاول المنتخب الأميركي العودة قبل نهاية الشوط الأول، وأهدر أوستن ترستي فرصة برأسية في الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتقدم تركيا 2-1.وفي بداية الشوط الثاني، دخلت الولايات المتحدة بقوة، وسدد جيوفاني رينا كرة خارج المرمى في الدقيقة 48، قبل أن ينجح سيباستيان برهالتر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 49، بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى.بعد التعادل، كثف المنتخب الأميركي محاولاته، وهدد مرمى تركيا في أكثر من كرة، خصوصاً عبر كريستيان بوليشيتش وريكاردو وبريندين آرونسون. ودفع المنتخب الأميركي ببوليشيتش بدلاً من ويا في الدقيقة 58، ثم أجرى تبديلات إضافية بدخول سيرجينو ديست وأليخاندرو زينديجاس وألكسندر فريمان ومالك تيلمان.في المقابل، حاولت تركيا استعادة التقدم عبر كينان يلديز وأردا غولر وأوركون كوكو، وأجرت عدة تبديلات في الدقائق الأخيرة، بينها دخول شالار سيونجو وجان أوزون، ثم كان أيهان بدلاً من أوركون كوكو في الدقيقة 88.واحتسب الحكم 7 دقائق وقتاً بدل ضائع، قبل أن تخطف تركيا هدف الفوز في الدقيقة 90+8 عبر كان أيهان، الذي سجل من مسافة قريبة جداً إلى منتصف المرمى، بعد كرة داخل منطقة الجزاء سبقتها تسديدة معترضة من جان أوزون.وانتهت المباراة بفوز تركيا على الولايات المتحدة 3-2، بعد مواجهة مثيرة شهدت تقلبات في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.