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رياضة

كأس العالم.. تعادل سلبي بين باراغواي وأستراليا

Lebanon 24
26-06-2026 | 00:24
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كأس العالم.. تعادل سلبي بين باراغواي وأستراليا
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حسم التعادل السلبي مواجهة باراغواي وأستراليا، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعد لقاء شهد محاولات متبادلة من دون أن ينجح أي من المنتخبين في هز الشباك.
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وبدأ المنتخب الأسترالي المباراة بنشاط هجومي، وكاد جاكسون إيرفاين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس تصدى لها. وواصلت أستراليا محاولاتها، فأهدر إيدن أونيل فرصة في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج المنطقة علت المرمى.


وشهد الشوط الأول عدة توقفات بسبب الإصابات واستراحة التبريد، قبل أن يعود المنتخب الأسترالي للضغط عبر كونور ميتكالف، الذي سدد كرة من خارج المنطقة في الدقيقة 23 تم اعتراضها. وفي المقابل، حاولت باراغواي تهديد المرمى عبر غابرييل أفالوس، الذي سدد من داخل المنطقة في الدقيقة 38، لكن كرته مرت خارج المرمى.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تصدى الحارس لمحاولة خطيرة من كريستيان فولباتو في الدقيقة 45+2، قبل أن يهدر جاكسون إيرفاين ضربة رأسية بعد عرضية من جوردان بوس، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 0-0.


ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب باراغواي تبديلاً بدخول ماوريسيو بدلاً من ألكساندرو مايدانا، وسرعان ما حاول أدريان كوباس التسديد من خارج المنطقة، لكن كرته علت المرمى. وبعدها بدقيقتين، تصدى الحارس لمحاولة من ماوريسيو بعد تمريرة من كوباس.

وردت أستراليا بمحاولات عبر نيستوري إيرانكوندا وأجدن هروستك، لكن الدفاع تصدى للتسديدات. كما أهدر إيرانكوندا فرصة في الدقيقة 59 من داخل منطقة الجزاء، بعدما مرّت كرته خارج المرمى.


وفي الدقيقة 67، دفع منتخب باراغواي بأليكس أرسي بدلاً من غابرييل أفالوس، قبل أن تتوقف المباراة مجدداً بسبب إصابة عمر ألديريتي واستراحة التبريد. وحصل دييغو غوميز على بطاقة صفراء في الدقيقة 77 بعد خطأ على جوردان بوس.

واشتعلت الدقائق الأخيرة بمحاولات من الطرفين، إذ أهدر جوليو إنسيسو فرصة لباراغواي في الدقيقة 82، بينما تصدى الحارس لمحاولة من جوردان بوس في الدقيقة 83. وأجرى المنتخبان تبديلات جديدة، فدخل تيتي ينغي وبول أوكون-إنغستلر مع أستراليا، فيما شارك خوسيه كانالي مع باراغواي بدلاً من عمر ألديريتي بسبب الإصابة.


وفي الدقيقة 90، أهدر جوردان بوس فرصة أسترالية خطيرة بتسديدة قريبة مرت بجانب المرمى. وخلال الوقت بدل الضائع، تبادل المنتخبان المحاولات، إذ تصدى الحارس لتسديدة ماوريسيو من داخل المنطقة، ثم ردت أستراليا بمحاولة عبر تيتي ينغي تم التصدي لها أيضاً.

وانتهت المباراة بالتعادل 0-0، بعد مواجهة بقيت مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة من دون أن تعرف طريقها إلى الشباك.
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