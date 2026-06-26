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رياضة

الأهداف العكسية نجمة المونديال.. والضحية "العرب"!

Lebanon 24
26-06-2026 | 00:45
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الأهداف العكسية نجمة المونديال.. والضحية العرب!
الأهداف العكسية نجمة المونديال.. والضحية العرب! photos 0
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اقتربت نسخة كأس العالم 2026 من كسر الرقم القياسي لعدد الأهداف العكسية في بطولة واحدة، والمسجل باسم مونديال روسيا 2018، حين شهدت تلك النسخة 12 هدفاً عكسياً.
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ومع وصول منافسات النسخة الحالية إلى الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ارتفع عدد الأهداف العكسية إلى 12 هدفاً، لتصبح البطولة على بعد هدف واحد من تحطيم الرقم التاريخي.

وتبرز في هذه النسخة ظاهرة لافتة، بعدما سجل لاعبو المنتخبات العربية 8 أهداف عكسية من أصل 12، في رقم أثار جدلاً واسعاً.

وجاء آخر هذه الأهداف فجر الجمعة، خلال مباراة تونس وهولندا، عندما سجل إلياس السخيري بالخطأ في مرماه عند الدقيقة الثالثة، مانحاً "الطواحين" تقدماً مبكراً.

وضمت قائمة اللاعبين العرب الذين سجلوا أهدافاً عكسية في البطولة كلاً من المصري محمد هاني، والعراقي أيمن حسين، والأردني يزن العرب، والسعودي حسان تمبكتي، والقطريين محمد مناعي وسلطان البريك، والمغربي ياسين بونو.

وشهدت البطولة رقماً لافتاً آخر، بعدما استفاد المنتخب الأميركي من هدف عكسي في مباراتين متتاليتين، إثر خطأ لاعبي باراغواي وأستراليا في مرماهم.

كما دخل منتخب قطر السجل التاريخي، بعدما أصبح أول منتخب يسجل لاعبان منه هدفين عكسيين في نسخة واحدة، في واقعة لم تتكرر سابقاً إلا مع بلغاريا عام 1966 وروسيا عام 2018.

وتقام النسخة الـ23 من كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في تاريخ البطولة. (روسيا اليوم)
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