توتنهام يتحرك لضم عمر مرموش

كشفت تقارير صحفية عالمية أن يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب ، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويتواجد مرموش حالياً مع منتخب مصر في 2026، بعدما ساهم في حصد 4 نقاط قبل مواجهة صباح ، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ووفق الصحفي نيكولو شيرا، فإن توتنهام أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات مرموش، في ظل رغبة اللاعب في نيل وقت لعب أكبر.

ويحظى المهاجم المصري بإعجاب روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، الذي يسعى إلى تدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة.

وقد يقدم النادي اللندني عرضاً رسمياً في الأيام المقبلة، للتعاقد مع مرموش الذي واجه صعوبة في حجز مكان أساسي مع سيتي في الموسم الماضي.

وخاض مرموش 61 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 6، منذ انتقاله من في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية.