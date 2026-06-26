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رياضة

توتنهام يتحرك لضم عمر مرموش

Lebanon 24
26-06-2026 | 04:22
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توتنهام يتحرك لضم عمر مرموش
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن توتنهام يستعد للتحرك من أجل التعاقد مع المصري عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ويتواجد مرموش حالياً مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، بعدما ساهم في حصد 4 نقاط قبل مواجهة إيران صباح الغد، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ووفق الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، فإن توتنهام أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات مرموش، في ظل رغبة اللاعب في نيل وقت لعب أكبر.

ويحظى المهاجم المصري بإعجاب روبرتو دي زيربي، مدرب توتنهام، الذي يسعى إلى تدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة.

وقد يقدم النادي اللندني عرضاً رسمياً في الأيام المقبلة، للتعاقد مع مرموش الذي واجه صعوبة في حجز مكان أساسي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي.

وخاض مرموش 61 مباراة مع مانشستر سيتي، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 6، منذ انتقاله من فرانكفورت في سوق الانتقالات الشتوية قبل الماضية.

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