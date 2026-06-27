بلجيكا تتصدر المجموعة.. ومصر ترافقها لدور الـ32

تأهل منتخب ، السبت، كأول عن المجموعة السابعة في مونديال 2026 بعد فوزه على نيوزيلاندا 5-1، فيما تعادلت مصر وإيران 1-1 لتتأهل لدور الـ32 في المركز الثاني.

ورفعت مصر، التي تشارك في ‌البطولة للمرة الرابعة وحققت أول انتصاراتها على الإطلاق بفوزها على في ‌الجولة الثانية ‌من دور المجموعات، رصيدها إلى 5 نقاط بينما اكتفت بـ3 نقاط من 3 تعادلات بينما ظلت نيوزيلندا في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.ووضع محمود ‌ ، الذي شارك في ‌البطولة لأول ⁠مرة، مصر في المقدمة بعد 5 دقائق عندما تابع تسديدة ارتدت من الحارس بیرانوند ليطلق تسديدة ⁠قوية بيسراه ‌مرت بين قدمي الحارس وسكنت الشباك.وبعدها بـ6 دقائق ⁠تسبب المدافع محمد في ركلة ⁠جزاء على مهدي طارمي بخطأ دفاعي، لكن مصطفى شوبير تصدى للركلة ببراعة.وأدرك رامين رضاييان ⁠التعادل لإيران، التي تشارك في للمرة السابعة، في الدقيقة 14 عندما تابع تسديدة قوية تصدى لها شوبير.وسجل شجاع خليل زادة هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن ألغاه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو بداعي التسلل.واحتلت مصر المركز ‌الثاني بخمس نقاط متأخرة بفارق الأهداف عن بلجيكا فيما ودعت إيران ونيوزيلندا البطولة من الدور الاول.