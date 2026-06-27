إنجاز تاريخي.. 7 منتخبات إفريقية تحجز مقاعدها في دور الـ32 بكأس العالم

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حققت منتخبات إفريقيا إنجازا غير مسبوق في تاريخ وذلك بنتائج فاقت كل التوقعات في الدور الأول من النسخة الحالية التي تقام للمرة الأولى بنظام 48 منتخبا.وكانت الإفريقية، التي بلغت في نسخة 2022 للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم الدور نصف النهائي، عبر منتخب ، حصلت على أكبر عدد من المقاعد في النهائيات بعشرة منتخبات من بينها 9 تأهلت عبر التصفيات القارية، إضافة إلى منتخب الكونغو الذي وصل للنهائيات في أبريل الماضي عبر الملحق العالمي.وأكدت إفريقيا أنها تستحق بالفعل أن تصل حصتها من المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 10 منتخبات بعد أن كانت نسبة النجاح عالية جدا ووصلت إلى 70 % حتى الآن، وقبل من انتهاء منافسات الدور الأول.وتأهلت 7 منتخبات إفريقية حتى الآن للدور الثاني من كأس العالم 2026، وهي جنوب إفريقيا (المجموعة الأولى) والمغرب (المجموعة الثالثة) وكوت ديفوار (المجموعة الخامسة) ومصر (المجموعة السابعة) والرأس الأخضر (المجموعة الثامنة) والسنغال (المجموعة التاسعة) وغانا (المجموعة 12).وسيكون عدد المنتخبات الإفريقية المتأهلة لدور الـ32 من البطولة مرشحا للوصل إلى 9 منتخبات بالتمام والكمال من أصل 10 شاركت في بداية المنافسات.ويراهن منتخب الجزائر عندما يواجه النمسا، ومنتخب الكونغو الديمقراطية الذي يلاقي أوزبكستان على بطاقتين إضافيتين لإفريقيا في دور الـ32، وهو ما سيرفع عدد المتأهلين إلى 9 بلدان.ومن بين المنتخبات الإفريقية التي وصلت لدور الـ3، ستخوض منتخبات مصر وكوت ديفوار والرأس الأخضر لأول مرة في تاريخها مباراة في الدور الثاني لكأس العالم.ومن أصل 10 منتخبات إفريقية في البطولة، كانت الخيبة الوحيدة للمنتخب الذي غادر السباق مبكرا وتلقى 3 هزائم كاملة في الدور الأول ضمن المجموعة السادسة.وكان المنتخب كتب التاريخ في نسخة قطر 2022، عندما وصل لأول مرة إلى نصف النهائي بعد مشوار مذهل، قبل الخسارة أمام .