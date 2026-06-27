أشهر مشجع للكونغو الديمقراطية يغيب عن مواجهة أوزبكستان

سيغيب أشهر مشجعي منتخب الكونغو ، ميشيل كوكا مبولادينغا، عن المباراة الحاسمة أمام أوزبكستان في ، المقررة الأحد، بعد تعذر حصوله على تأشيرة دخول إلى .

واكتسب مبولادينغا شهرة واسعة خلال بطولة كأس الأمم مطلع العام الجاري، بفضل أسلوبه الفريد في تشجيع المنتخب، إذ يقف ساكنًا طوال المباراة رافعًا ذراعه تحية لأول رئيس وزراء للبلاد، باتريس لومومبا، الذي يُعد إحدى الشخصيات الوطنية البارزة في الكونغو الديمقراطية.

ويُعرف المشجع الملقب بـ"لومومبا فيا" بتشابه ملامحه مع لومومبا، كما يحرص على ارتداء بدلات بألوان الكونغولي، ما جعله أحد أبرز الوجوه في مدرجات المنتخب.

وكان مبولادينغا قد حضر المباراة الأخيرة لمنتخب بلاده أمام كولومبيا في المكسيك، لكنه لن يتمكن من الوجود في أتلانتا لمساندة الفريق في المواجهة المصيرية أمام أوزبكستان، والتي يحتاج خلالها المنتخب إلى الفوز من أجل الحفاظ على آماله في التأهل إلى دور الـ32.

من جانبها، أعربت سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى ، كابينغا إيفيت نغاندو، عن أملها في حصوله على التأشيرة إذا واصل المنتخب مشواره في البطولة، مؤكدة أنها تتطلع إلى حضوره لتقديم أسلوبه المميز في دعم الفريق.

وكان وصول مبولادينغا إلى كأس العالم قد تأخر أيضًا بسبب القيود المفروضة على المسافرين من الكونغو الديمقراطية، على خلفية تفشي إيبولا في البلاد، الذي أسفر عن أكثر من 1200 إصابة مؤكدة و321 حالة وفاة، وفق بيانات رسمية.