منتخب جنوب أفريقيا يواصل حلمه في المونديال وتستعد لمواجهة كندا

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يرى مدرب منتخب جنوب أفريقيا، هوغو بروس، أن رحلة فريقه في كأس العالم لكرة القدم 2026 لا تعتمد فقط على الجوانب التكتيكية أو الفنية، بل تقوم أيضًا على الروابط الإنسانية القوية داخل الفريق.
وقبل المواجهة المرتقبة أمام كندا في دور الـ32، تحدث بروس عن العلاقة التي تجمعه بلاعبيه، مؤكدًا أنها علاقة خاصة وممتدة منذ سنوات.
وقال المدرب البلجيكي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): "العلاقة بيني وبين لاعبي جنوب أفريقيا فريدة، فأنا لا أعتبر نفسي مجرد مدرب، بل صديق لهم أيضًا".
وأضاف أن هذه الروابط الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء الفريق خلال البطولة، مشيرًا إلى قدرة اللاعبين على تجاوز البداية الصعبة بعد الخسارة أمام المكسيك، قبل أن يحققوا التعادل مع التشيك والفوز على كوريا الجنوبية، ما منحهم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم.
ويأمل منتخب جنوب أفريقيا في مواصلة مشواره وتحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ دور الـ16، عندما يواجه منتخب كندا.
واختتم بروس حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة بلاعبيه، قائلاً إنهم مستعدون لبذل أقصى ما لديهم من أجل مواصلة الحلم في البطولة وإثبات قدرتهم على الذهاب بعيدًا.