منتخب جنوب أفريقيا يواصل حلمه في المونديال وتستعد لمواجهة كندا

يرى مدرب منتخب ، هوغو بروس، أن رحلة فريقه في 2026 لا تعتمد فقط على الجوانب التكتيكية أو الفنية، بل تقوم أيضًا على الروابط الإنسانية القوية داخل الفريق.

وقبل المواجهة المرتقبة أمام في دور الـ32، تحدث بروس عن العلاقة التي تجمعه بلاعبيه، مؤكدًا أنها علاقة خاصة وممتدة منذ سنوات.

وقال المدرب البلجيكي في تصريحات لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف): "العلاقة لاعبي جنوب فريدة، فأنا لا أعتبر نفسي مجرد مدرب، بل صديق لهم أيضًا".

وأضاف أن هذه الروابط الإيجابية انعكست بشكل واضح على أداء الفريق خلال البطولة، مشيرًا إلى قدرة اللاعبين على تجاوز البداية الصعبة بعد الخسارة أمام ، قبل أن يحققوا التعادل مع التشيك والفوز على الجنوبية، ما منحهم بطاقة التأهل إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخهم.

ويأمل منتخب جنوب أفريقيا في مواصلة مشواره وتحقيق إنجاز غير مسبوق ببلوغ دور الـ16، عندما يواجه منتخب كندا.

واختتم بروس حديثه بالتأكيد على ثقته الكبيرة بلاعبيه، قائلاً إنهم مستعدون لبذل أقصى ما لديهم من أجل مواصلة الحلم في البطولة وإثبات قدرتهم على الذهاب بعيدًا.