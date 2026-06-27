كأس العالم.. إنكلترا تتجاوز بنما بثنائية بيلينغهام وكين

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وبدأت المباراة بمحاولة مبكرة من بنما في الدقيقة الأولى عبر توماس رودريغيز، لكن الحارس تصدى لتسديدته من خارج منطقة الجزاء. وردت إنكلترا بضغط هجومي، وحصلت على أكثر من ركلة ركنية في الدقائق الأولى، قبل أن يتصدى أورلاندو موسكيرا لتسديدة ماركوس راشفورد في الدقيقة الثامنة.وواصل المنتخب الإنكليزي محاولاته، فأهدر بوكايو فرصة في الدقيقة الثامنة بعد ركنية، ثم سدد كرة أخرى في الدقيقة 15 مرت قريبة من المرمى بعد تمريرة من جود بيلينغهام. وفي الدقيقة 22، حاول بيلينغهام بتسديدة بعيدة علت المرمى، قبل أن يتم اعتراض محاولة ساكا داخل منطقة الجزاء.في المقابل، حاول منتخب بنما الخروج من مناطقه، وكاد خوزيه رودريغيز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 26 بتسديدة من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، لكن جوردان بيكفورد تصدى لها وحولها إلى ركنية. كما أهدر كارلوس هارفي فرصة في الدقيقة 28 من زاوية صعبة.واستمرت أفضلية إنكلترا في الاستحواذ والمحاولات، فاقترب نيكو أوريلي من التسجيل برأسية في الدقيقة 33، قبل أن يتصدى موسكيرا لتسديدة إليوت أندرسون من خارج المنطقة في الدقيقة 35. وفي الدقيقة 38، أهدر راشفورد فرصة برأسية من داخل منطقة ياردات علت المرمى بقليل.وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، بعدما فشل المنتخب الإنكليزي في ترجمة فرصه إلى هدف.ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب بنما تبديلاً بدخول خ. فاخاردو بدلاً من توماس رودريغيز. وشهدت الدقائق الأولى من الشوط توقفات بسبب الإصابات، قبل أن يتلقى جاريل كوانسا بطاقة صفراء في الدقيقة 60.وفي الدقيقة 62، نجح جود بيلينغهام في افتتاح التسجيل لإنكلترا بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من بوكايو ساكا إثر ركلة ركنية.وبعد الهدف مباشرة، أجرى المنتخب الإنكليزي تبديلين بدخول ديوب سبينس بدلاً من جاريل كوانسا، وشوكوونونسو ماديوكي بدلاً من بوكايو ساكا. ورغم محاولة بنما الرد عبر م. موريللو في الدقيقة 64، فإن إنكلترا عادت لتعزز تقدمها في الدقيقة 67 عبر هاري كين، الذي سجل بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليسرى، بعد عرضية من جود بيلينغهام.وحاول منتخب بنما تقليص الفارق بعد الهدف الثاني، فدفع بآي. دياز وأزارياز لندنيو في الدقيقة 71، وشهدت الدقيقة 76 سلسلة محاولات داخل منطقة الجزاء، لكنها اصطدمت بالدفاع الإنكليزي، قبل أن يهدر آي. دياز فرصة برأسية علت المرمى.وفي الدقائق الأخيرة، أجرى المنتخبان تبديلات إضافية، فدخل جوردان هندرسون وأولي واتكينز مع إنكلترا، فيما شارك إريك ديفيز وإيه. كوينتيرو مع بنما. وحصل أندريس أندريد على بطاقة صفراء في الدقيقة 84.وكادت إنكلترا أن تضيف هدفاً ثالثاً عبر ماركوس راشفورد في الدقيقة 87، لكن تسديدته مرت قريبة خارج المرمى. وردت بنما بمحاولات في الوقت بدل الضائع، أبرزها رأسية خ. فاخاردو في الدقيقة 90+3، والتي مرت خارج المرمى.وحافظ منتخب إنكلترا على تقدمه حتى النهاية، ليحسم المباراة أمام بنما بنتيجة 2-0.