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رياضة

كأس العالم.. كرواتيا تخطف فوزاً متأخراً على غانا

Lebanon 24
27-06-2026 | 23:16
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كأس العالم.. كرواتيا تخطف فوزاً متأخراً على غانا
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حقق منتخب كرواتيا فوزاً صعباً على غانا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وبدأت المباراة بإيقاع حذر نسبياً، مع أفضلية كرواتية في الاستحواذ ومحاولات لبناء الهجمات من الوسط. وكادت كرواتيا أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 17، بعدما سدد نيكولا فلاسيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ارتدت من القائم الأيسر.

وواصل المنتخب الكرواتي ضغطه، وأهدر مارين بونغراسيتش فرصة في الدقيقة 21 بضربة رأسية علت المرمى، بعد عرضية من لوكا مودريتش إثر ضربة ثابتة. وبعد استراحة التبريد، اقترب إيفان بيريشيتش من التسجيل بضربة رأسية في الدقيقة 30، لكن الحارس تصدى لها.

وفي الدقيقة 31، نجحت كرواتيا في افتتاح التسجيل عبر بيتار سوتشيتش، الذي سدد كرة قوية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة من ماتيو كوفاتشيتش.

وحاول منتخب غانا الرد قبل نهاية الشوط الأول، وكانت أبرز فرصه عبر أنطوان سيمينيو في الدقيقة 40، بعدما سدد من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء، لكن كرته مرت قريبة خارج المرمى. وانتهى الشوط الأول بتقدم كرواتيا 1-0.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب غانا تبديلين بدخول عبد الفتاح إسحاق وكوجو بيبرا أوبونج بدلاً من إليشا أووسو وجوناس أدجيتي. وبدأ المنتخب الغاني الشوط بمحاولة عبر عبد الفتاح إسحاق في الدقيقة 47، لكن تسديدته علت المرمى.

واستمرت محاولات غانا للعودة إلى المباراة، فأهدر ديريك لوكاسين فرصة في الدقيقة 57، ثم تم اعتراض تسديدة كمال الدين سليمانا. وفي المقابل، دفع منتخب كرواتيا بإيغور ماتانوفيتش بدلاً من أنتي بوديمير في الدقيقة 66، قبل أن يحصل إيفان بيريشيتش على بطاقة صفراء في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 73، تمكنت غانا من تسجيل هدف التعادل عبر ديريك لوكاسين، الذي تابع كرة من مسافة قريبة بقدمه اليسرى إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد عرضية من إرنست نوماه إثر ضربة ثابتة. واحتسب الحكم الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وبعد التعادل، حاولت كرواتيا استعادة التقدم، فأدخلت ماريو باشاليتش بدلاً من ماتيو كوفاتشيتش في الدقيقة 78. وفي الدقيقة 82، تصدى الحارس الغاني لمحاولة خطيرة من باشاليتش من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تحصل كرواتيا على ركلة ركنية.

ومن الركنية نفسها، سجل نيكولا فلاسيتش هدف الفوز لكرواتيا في الدقيقة 83، بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد عرضية من لوكا مودريتش.

وفي الدقائق الأخيرة، أجرى المنتخبان عدة تبديلات، فيما حاولت غانا الضغط بحثاً عن التعادل. وسنحت لها محاولة في الوقت بدل الضائع عبر مارفن سينايا، لكن تسديدته تم اعتراضها، قبل أن يهدر عبد الفتاح إسحاق فرصة أخيرة في الدقيقة 90+7 بتسديدة مرت عالية وبعيدة.

وانتهت المباراة بفوز كرواتيا على غانا بنتيجة 2-1، بعد مواجهة حُسمت بهدف متأخر في الشوط الثاني.

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