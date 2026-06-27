كأس العالم.. تعادل سلبي بين كولومبيا والبرتغال

حسم التعادل السلبي مواجهة والبرتغال، في مباراة شهدت فرصاً خطيرة من الجانبين، من دون أن ينجح أي منتخب في الوصول إلى الشباك.

وبدأت كولومبيا المباراة بضغط مبكر، إذ جاءت أول محاولة في الدقيقة الأولى عبر لويس دياز من داخل منطقة الجزاء، لترتطم بالدفاع وتعود إلى كوردوبا الذي وضعها فوق المرمى. وردت بمحاولة عبر جواو فيليكس في الدقيقة السابعة، حين أرسل عرضية باتجاه بيدرو نيتو، لكنها مرت بعيدة إلى ركلة مرمى.

وظهر الارتباك على الدفاع في الدقائق الأولى، قبل أن يحصل المنتخب البرتغالي على ركلة حرة في الدقيقة الرابعة بعد خطأ على نونو مينديش. وفي الدقيقة 14، حاول غوستافو بويرتا بتسديدة بعيدة عن مرمى البرتغال، ثم أهدر كوردوبا فرصة خطيرة في الدقيقة 16 بعدما انفرد بالحارس ديوغو كوستا، الذي تدخل ومنع هدفاً كولومبياً محققاً.

وكادت كولومبيا أن تفتتح التسجيل في الدقيقة 22، بعدما انطلق كوردوبا من الجهة اليمنى وسدد باتجاه المرمى، لكن جواو كانسيلو تدخل وأبعد الكرة من على خط المرمى. وبعدها، حاول من ركلة حرة في الدقيقة 23، غير أن الحارس الكولومبي سيطر على الكرة.

ومع مرور الوقت، تحسن النسق الهجومي للبرتغال، فحاول بيدرو نيتو وبرونو فيرنانديش الوصول إلى منطقة كولومبيا، لكن الدفاع الكولومبي بقي ثابتاً. وفي الدقيقة 39، تصدى الحارس فارغاس ببراعة لتسديدة برونو بعد عرضية من نيتو، قبل أن يهدر جواو فيليكس فرصة كبيرة في الدقيقة 41 بعدما استلم الكرة بصدره وراوغ وسدد على الطائر فوق المرمى.

وردت كولومبيا في نهاية الشوط الأول بتسديدة من بويرتا في الدقيقة 45، ثم محاولة خطيرة من خاميس رودريغيز في الدقيقة 45+3، لكن كوستا تدخل ببراعة وحافظ على التعادل، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0-0.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب البرتغال تبديلين بدخول ديوغو دالوت بدلاً من جواو كانسيلو، وجواو نيفيز بدلاً من روبن نيفيز. وبدأت كولومبيا الشوط بمحاولة عبر خاميس، الذي مرر في العمق باتجاه جون أرياس، لكن نونو مينديش تدخل وأوقف الهجمة.

وحاولت البرتغال الرد في الدقيقة 50 عبر رأسية من جواو فيليكس بعد عرضية دالوت، لكنها علت المرمى. ثم جاءت مرتدة برتغالية في الدقيقة 52، مرر خلالها فيليكس باتجاه ، لكن الأخير فوت الكرة وتدخل الدفاع الكولومبي.

وفي الدقيقة 54، سدد جون أرياس من خارج منطقة الجزاء، لكن كوستا كان في المكان المناسب. ومع دخول ريتشارد ريوس ولويس سواريز في الدقيقة 60، زادت كولومبيا من ضغطها، وكاد ريوس أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعد عرضية من الجهة اليمنى، لكنه وضع الكرة جانباً.

وتواصلت الخطورة الكولومبية، فأهدر فرصة في الدقيقة 65 بعدما استلم داخل منطقة الجزاء وراوغ وسدد، قبل أن يبعد روبن دياش الكرة إلى ركنية. وبعد دقيقة واحدة، تألق كوستا مجدداً أمام تسديدة قوية من جون أرياس.

ودفع منتخب البرتغال برافاييل لياو وسامو كوستا في الدقيقة 70، لكن كولومبيا واصلت تهديدها، خصوصاً عبر كوردوبا في الدقيقة 72، قبل أن يطالب أرياس بركلة جزاء بعد التحامه مع نونو مينديش في الدقيقة 74.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول رونالدو صناعة الفارق بانطلاقة خلف الدفاع الكولومبي في الدقيقة 80، قبل أن يرسل كرة باتجاه بيدرو نيتو، لكن الدفاع تدخل وحولها إلى ركنية. كما حاول نيتو إيصال الكرة إلى رونالدو في الدقيقة 84، إلا أن الدفاع الكولومبي بقي حاضراً.

وكادت كولومبيا أن تخطف الفوز في الدقيقة 88، بعدما وصلت كرة إلى القائم الثاني، لكن روبن دياش تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطر. وفي المقابل، أهدر لياو فرصة كبيرة للبرتغال في الدقيقة 90+3، بعدما انطلق بسرعة وسدد نحو مرمى فارغ، لكن كرته مرت جانبية.

وفي الدقيقة 90+5، جاءت آخر فرصة خطيرة لكولومبيا بكرة بينية باتجاه لويس دياز، غير أن كوستا خرج في التوقيت المناسب والتقط الكرة.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي 0-0، بعد مواجهة قوية شهدت تألق الحارسين وصلابة دفاعية واضحة من المنتخبين.