كأس العالم.. ميسي يحسم فوز الأرجنتين على الأردن

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وبدأ المنتخب الأرجنتيني المباراة باستحواذ واضح على ، وهدد مرمى الأردن مبكراً، قبل أن يسجل جيوفاني لو سيلسو هدفاً في الدقيقة السابعة ألغاه الحكم بداعي التسلل.واستمرت الأفضلية الأرجنتينية، إذ بلغت نسبة الاستحواذ في الدقيقة 15 نحو 82% مقابل 14% للأردن. وفي الدقيقة 17، حصل مهند أبو طه على بطاقة صفراء بعد خطأ على حدود منطقة الجزاء، لتنفذ الأرجنتين الركلة الحرة ويسجل منها جيوفاني لو سيلسو الهدف الأول في الدقيقة 19، بتسديدة يسارية إلى أعلى الزاوية اليسرى.وكاد منتخب الأرجنتين أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 27، بعدما منعت العارضة كرة خطيرة، قبل أن ترتد إلى ماركوس سينيسي الذي سدد برأسه، لكن الحارس يزيد أبو ليلى تصدى ببراعة. وبعد مراجعة تقنية الفيديو، احتسب الحكم ركلة جزاء للأرجنتين إثر مخالفة من نزار الرشدان على سينيسي، سجل منها لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 31.وبعد الهدف الثاني، بدأ المنتخب في الدخول إلى أجواء المباراة، فقاد علي علوان أول هجمة أردنية خطيرة في الدقيقة 33، ثم واصل الأردن الضغط عبر عرضيات من الجهة اليسرى ومحاولة قوية من عودة الفاخوري في الدقيقة 35، لكن الدفاع الأرجنتيني تصدى لها.وقبل نهاية الشوط الأول، عاد المنتخب الأرجنتيني للضغط، وكاد جوليان ألفاريز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 45+4، لكن أبو ليلى تألق مجدداً، لينتهي الشوط الأول بتقدم الأرجنتين 2-0.ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب الأردن تبديلين بدخول موسى التعمري ومحمود المرضي بدلاً من علي عزايزة وعودة الفاخوري. وظهر الأردن بصورة أفضل، إذ أنقذ مهند أبو طه فرصة أرجنتينية خطيرة في الدقيقة 51، قبل أن ترتد الكرة بهجمة أردنية انتهت بتسديدة عالية من التعمري.وفي الدقيقة 53، ردت الأرجنتين بتسديدة قوية من لاوتارو مارتينيز اصطدمت بالعارضة، قبل أن ينجح الأردن في تقليص الفارق في الدقيقة 55 عبر موسى التعمري، الذي سجل بتسديدة رائعة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليسرى، بعد تمريرة عرضية أرضية من إحسان حداد.وبعد الهدف الأردني، دفع منتخب الأرجنتين بليونيل وتياجو ألمادا في الدقيقة 60، ثم أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 61. وحظي ميسي بتفاعل جماهيري كبير مع كل لمسة للكرة، قبل أن يسدد ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 65 علت مرمى يزيد أبو ليلى.وتحسن أداء الأردن في الشوط الثاني، وازدادت ثقته بعد هدف التعمري، لكن الأرجنتين استعادت الفارق في الدقيقة 80، عندما سجل ميسي الهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة بتسديدة يسارية متقنة إلى منتصف المرمى.وعزز ميسي بهذا الهدف صدارته لقائمة هدافي مونديال 2026 برصيد 6 أهداف، كما وصل إلى الهدف رقم 19 في كأس العالم، معززاً صدارته التاريخية للهدافين، وأصبح أول لاعب يسجل في 7 مباريات متتالية في تاريخ المونديال.وفي الدقائق الأخيرة، أجرى الأردن تبديلين بدخول محمد أبو زريق وسليم عبيد، قبل أن يحصل أبو زريق على بطاقة صفراء في الوقت بدل الضائع. وكاد ميسي أن يصنع هدفاً جديداً في الدقيقة 91 من عرضية منخفضة خطيرة من ركلة حرة مباشرة، لكن الكرة ذهبت خارج المرمى.وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين على الأردن بنتيجة 3-1، بعد مواجهة قدّم فيها المنتخب الأردني شوطاً ثانياً أفضل، فيما حسمت خبرة الأرجنتين وميسي النتيجة.