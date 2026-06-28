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رياضة

الدور 32 على وشك الانطلاق: مباريات نارية اليوم في كأس العالم... والعبور على المحك

Lebanon 24
28-06-2026 | 00:06
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الدور 32 على وشك الانطلاق: مباريات نارية اليوم في كأس العالم... والعبور على المحك
الدور 32 على وشك الانطلاق: مباريات نارية اليوم في كأس العالم... والعبور على المحك photos 0
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ينتظر عشاق كرة القدم، اليوم الأحد 28 حزيران 2026، يوماً حافلاً بالمباريات القوية ضمن منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
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وتتجه الأنظار إلى مواجهة الجزائر والنمسا على استاد أروهيد، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي.

وفي واحدة من أبرز مباريات اليوم، يلتقي منتخب الأردن مع الأرجنتين على استاد "إيه تي آند تي"، في اختبار صعب للمنتخب الأردني أمام أحد أبرز المرشحين في البطولة.

كما يشهد ملعب ميتلايف مواجهة بين بنما وإنجلترا، فيما يحتضن ملعب هارد روك قمة مرتقبة بين كولومبيا والبرتغال.

وتُقام أيضاً مواجهة غانا وكرواتيا، إلى جانب لقاء الكونغو وأوزبكستان، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة جنوب أفريقيا وكندا.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم 2026:

بنما - إنكلترا: 00:00 بتوقيت السعودية، 01:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 1، المعلق عصام الشوالي.

غانا - كرواتيا: 00:00 بتوقيت السعودية، 01:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 2، المعلق عامر الخوذيري.

كولومبيا - البرتغال: 02:30 بتوقيت السعودية، 03:30 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 3، المعلق علي سعيد الكعبي.

الكونغو - أوزبكستان: 02:30 بتوقيت السعودية، 03:30 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 4، المعلق محمد بركات.

الأردن - الأرجنتين: 05:00 بتوقيت السعودية، 06:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 1، المعلق حسن العيدروس.

الجزائر - النمسا: 05:00 بتوقيت السعودية، 06:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 2، المعلق حفيظ دراجي.

جنوب أفريقيا - كندا: 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX، ولم يُعلن اسم المعلق بعد.

وبعيداً عن كأس العالم، تُقام الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المغربي للمحترفين، وسط مواجهات مهمة في صراع المراكز المتقدمة وسباق تفادي الهبوط.

إليكم المباريات التي تأكدت حتى الآن في دور الـ32:

1. هولندا – المغرب 

2. أستراليا – مصر 

3. الأرجنتين – الرأس الأخضر

4. كوت ديفوار – النرويج 

5. البرازيل – اليابان 

6. ألمانيا – باراغواي 

7. فرنسا – السويد 

8. جنوب إفريقيا – كندا 

9. الولايات المتحدة – البوسنة والهرسك

10. بلجيكا – السنغال 

11. كولومبيا – غانا 

12. إنجلترا – الكونغو الديمقراطية 

13. المكسيك – الإكوادور 

14. البرتغال – كرواتيا 

وفي ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026™ حتى الآن: 

المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقيا

المجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسك

المجموعة الثالثة: البرازيل، المغرب

المجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغواي

المجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادور

المجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويد

المجموعة السابعة: بلجيكا، مصر

المجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضر

المجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغال 

المجموعة العاشرة: الأرجنتين

المجموعة 11: كولومبيا، البرتغال، الكونغو الديمقراطية

المجموعة 12: إنجلترا، غانا، كرواتيا
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