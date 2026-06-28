الدور 32 على وشك الانطلاق: مباريات نارية اليوم في كأس العالم... والعبور على المحك

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وتتجه الأنظار إلى مواجهة الجزائر والنمسا على استاد أروهيد، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان إلى حسم بطاقة العبور إلى الدور التالي.وفي واحدة من أبرز مباريات اليوم، يلتقي منتخب الأردن مع الأرجنتين على استاد "إيه تي آند تي"، في اختبار صعب للمنتخب الأردني أمام أحد أبرز المرشحين في البطولة.كما يشهد ملعب ميتلايف مواجهة بين بنما وإنجلترا، فيما يحتضن ملعب هارد روك قمة مرتقبة بين كولومبيا والبرتغال.وتُقام أيضاً مواجهة غانا وكرواتيا، إلى جانب لقاء الكونغو وأوزبكستان، بينما تختتم مباريات اليوم بمواجهة جنوب أفريقيا وكندا.بنما - إنكلترا: 00:00 بتوقيت ، 01:00 بتوقيت ، beIN SPORTS MAX 1، المعلق عصام الشوالي.غانا - كرواتيا: 00:00 بتوقيت السعودية، 01:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 2، المعلق عامر الخوذيري.كولومبيا - البرتغال: 02:30 بتوقيت السعودية، 03:30 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 3، المعلق الكعبي.الكونغو - أوزبكستان: 02:30 بتوقيت السعودية، 03:30 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 4، المعلق محمد بركات.الأردن - الأرجنتين: 05:00 بتوقيت السعودية، 06:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 1، المعلق حسن العيدروس.الجزائر - النمسا: 05:00 بتوقيت السعودية، 06:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX 2، المعلق حفيظ دراجي.جنوب أفريقيا - كندا: 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات، beIN SPORTS MAX، ولم يُعلن اسم المعلق بعد.وبعيداً عن كأس العالم، تُقام الجولة الثامنة والعشرون من الدوري المغربي للمحترفين، وسط مواجهات مهمة في صراع المراكز المتقدمة وسباق تفادي الهبوط.1. هولندا – المغرب2. أستراليا – مصر3. الأرجنتين – الرأس الأخضر4. كوت ديفوار – النرويج5. البرازيل – اليابان6. ألمانيا – باراغواي7. – السويد8. جنوب إفريقيا – كندا9. الولايات المتحدة – البوسنة والهرسك10. بلجيكا – السنغال11. كولومبيا – غانا12. إنجلترا – الكونغو الديمقراطية13. المكسيك – الإكوادور14. البرتغال – كرواتياوفي ما يأتي قائمة بالمنتخبات المتأهلة إلى دور الـ32 من كأس العالم FIFA 2026™ حتى الآن:المجموعة الأولى: المكسيك، جنوب إفريقياالمجموعة الثانية: سويسرا، كندا، البوسنة والهرسكالمجموعة الثالثة: البرازيل، المغربالمجموعة الرابعة: الولايات المتحدة، أستراليا، باراغوايالمجموعة الخامسة: ألمانيا، كوت ديفوار، الإكوادورالمجموعة السادسة: هولندا، اليابان، السويدالمجموعة السابعة: بلجيكا، مصرالمجموعة الثامنة: إسبانيا، الرأس الأخضرالمجموعة التاسعة: فرنسا، النرويج، السنغالالمجموعة العاشرة: الأرجنتينالمجموعة 11: كولومبيا، البرتغال، الكونغوالمجموعة 12: إنجلترا، غانا، كرواتيا