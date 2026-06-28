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رياضة

كأس العالم.. إنجاز عربي جديد بتأهل الجزائر إلى دور الـ32

Lebanon 24
28-06-2026 | 00:10
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كأس العالم.. إنجاز عربي جديد بتأهل الجزائر إلى دور الـ32
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حسم التعادل الإيجابي 3-3 مواجهة الجزائر والنمسا، في مباراة مثيرة ضمن منافسات كأس العالم 2026، بعدما تبادل المنتخبان التقدم والعودة في النتيجة حتى اللحظات الأخيرة.
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وبدأ المنتخب الجزائري المباراة باندفاع هجومي واضح، محاولاً الضغط منذ الدقائق الأولى من دون مرحلة جس نبض، فيما اعتمد المنتخب النمساوي على الاستحواذ وتدوير الكرة في وسط الملعب. وبعد ربع ساعة، بقيت النتيجة سلبية وسط غياب الفرص المباشرة على المرميين.

وحصل ماركو أرناوتوفيتش على بطاقة صفراء في الدقيقة 11، قبل أن يبدأ المنتخب الجزائري في تهديد مرمى النمسا عبر إبراهيم مازا وبعض الهجمات المرتدة. لكن المنتخب النمساوي كان أول من وصل إلى الشباك في الدقيقة 28، بعدما سجل أرناوتوفيتش هدف التقدم بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة بينية من دافيد ألابا.

وبعد الهدف، كادت النمسا أن تضيف الهدف الثاني، فيما ردت الجزائر بمحاولات متتالية. وسدد رفيق بلغالي كرة بعيدة في الدقيقة 32، ثم اخترق إبراهيم مازا الدفاع النمساوي في الدقيقة 35 وسدد كرة مرت بجانب المرمى. وفي الدقيقة 39، حرم القائم فارس شايبي من تسجيل التعادل.

واستمر الضغط الجزائري حتى نجح رفيق بلغالي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، بتسديدة بالقدم اليسرى من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليمنى. وقبل نهاية الشوط الأول، تألق الحارس بن بوط وتصدى لعرضية نمساوية خطيرة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى منتخب النمسا ثلاثة تبديلات بدخول مايكل غريغوريتسك وبول وانير وفلوريان غريليتش، فيما بدأت الجزائر الشوط باستحواذ ومحاولات لبناء الهجمات. وسدد فارس شايبي كرة قوية في الدقيقة 53، لكنها جاءت بين أحضان الحارس.

وفي الدقيقة 55، استعادت النمسا التقدم عبر مارسيل زابيتسر، الذي سجل هدفاً رائعاً بتسديدة بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة من كيه لايمر.

لكن الرد الجزائري جاء سريعاً. ففي الدقيقة 60، سجل رياض محرز هدف التعادل بتسديدة يسارية من منتصف منطقة الجزاء إلى أعلى الزاوية اليمنى، بعد تمريرة حاسمة من حسام عوار، لتصبح النتيجة 2-2.

بعد الهدف، حاول المنتخب النمساوي الضغط عالياً لمنع الجزائر من بناء الهجمات، وكاد أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 65، لكن الكرة ذهبت بعيداً عن المرمى. وفي الدقيقة 71، أجرى منتخب الجزائر عدة تبديلات بدخول زين الدين بلعيد وسمير شرقي وريان آيت نوري.

ومع مرور الوقت، أصبحت الجزائر أكثر خطورة، واستحوذت على الكرة، فيما تراجع المنتخب النمساوي إلى مناطقه الدفاعية خوفاً من تلقي هدف جديد. واقترب شرقي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 82، لكن الدفاع النمساوي أفسد الهجمة في اللحظة الأخيرة.

وفي الدقيقة 89، بدا المنتخبان راضيين بالتعادل الذي كان يمنح كليهما بطاقة التأهل، لكن الدقائق الأخيرة حملت إثارة كبيرة. ففي الدقيقة 90+3، سجل رياض محرز الهدف الثالث للجزائر بتسديدة بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليسرى، بعد تمريرة بينية من حسام عوار.

وبينما كانت الجزائر قريبة من الفوز، ردت النمسا في الدقيقة 90+6 عبر ساسا كالاجدزيك، الذي سجل هدف التعادل بضربة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إلى الزاوية الأرضية اليمنى، بعد تمريرة رأسية من مايكل غريغوريتسك.

وانتهت المباراة بالتعادل 3-3، بعد مواجهة مثيرة منحت المنتخبين بطاقة التأهل، وبرز فيها رياض محرز بثنائية حاسمة، فيما خطفت النمسا التعادل في الوقت بدل الضائع.
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