ميسي يكتب رقماً مونديالياً جديداً

أصبح أول لاعب يسجل في سبع مباريات متتالية في ، بعدما عزز رقمه القياسي في البطولة بهدفه الـ19، خلال المباراة الأخيرة للأرجنتين في دور المجموعات أمام .

وسجل الهدف من ركلة حرة في الدقيقة 80، بعد تعرضه لعرقلة على مشارف منطقة الجزاء. وسدد منخفضة، فوق العشب مباشرة، فمرّت بين مدافعين أردنيين واستقرت في الزاوية اليسرى للمرمى.

وهذا هو الهدف الـ72 في مسيرة ميسي من ركلات حرة، والـ12 له بقميص الأرجنتين. كما رفع رصيده الدولي إلى 123 هدفاً في 202 مباراة، ليبقى ثانياً في قائمة الهدافين الدوليين خلف ، الذي يملك 145 هدفاً.

وكان ميسي، البالغ 39 عاماً، واحداً من ثلاثة لاعبين فقط سجلوا في ست مباريات متتالية في كأس العالم، إلى جانب المهاجم الفرنسي جوست فونتين والنجم البرازيلي جاييرزينيو.

ولم يبدأ ميسي المباراة أساسياً، بعدما كانت الأرجنتين قد ضمنت صدارة المجموعة العاشرة، في حين كان الأردن قد ودّع المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية. ودخل النجم الأرجنتيني في الدقيقة 60 بدلاً من لاوتارو مارتينيز، الذي سجل من ركلة جزاء في الشوط الأول. (AP)