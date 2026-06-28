أفريقيا تصنع الحدث في مونديال 2026.. القارة السمراء تكتب التاريخ

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وحجزت منتخبات وجنوب وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر والسنغال وغانا والجزائر وجمهورية الكونغو مقاعدها في دور الـ32.أما تونس، فكانت الممثل الأفريقي الوحيد الذي فشل في تجاوز دور المجموعات، لتنتهي مشاركته مبكراً في البطولة.وتواصل المنتخبات التسعة المتبقية مشوارها في كأس العالم مع دخول البطولة مرحلة الأدوار الإقصائية.وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الثالثة، فيما حلّ المغرب ثانياً، مستفيداً من الزخم الذي رافق مسيرته التاريخية في نسخة 2022 عندما بلغ نصف النهائي.وفي المجموعة الأولى، تصدرت المكسيك الترتيب، وتأهلت جنوب أفريقيا إلى جانبها. أما فتصدرت المجموعة الخامسة أمام كوت ديفوار بفارق الأهداف.وأنهت مصر دور المجموعات في المركز الثاني خلف بلجيكا في المجموعة السابعة، بينما حقق منتخب الرأس الأخضر أكبر مفاجآت البطولة، بعدما تأهل خلف في مشاركته الأولى بكأس العالم، ليصبح أصغر دولة تبلغ الأدوار الإقصائية.وتأهلت السنغال والجزائر بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، إذ جاءت السنغال ثالثة في المجموعة التاسعة خلف والنرويج، بينما تقدمت الجزائر من المجموعة العاشرة خلف الأرجنتين والنمسا.كما بلغت غانا الدور المقبل بالطريقة نفسها من المجموعة الثانية عشرة، خلف إنكلترا وكرواتيا، فيما تأهلت الكونغو الديمقراطية من المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة، خلف كولومبيا والبرتغال.