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رياضة

أفريقيا تصنع الحدث في مونديال 2026.. القارة السمراء تكتب التاريخ

Lebanon 24
28-06-2026 | 03:46
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أفريقيا تصنع الحدث في مونديال 2026.. القارة السمراء تكتب التاريخ
أفريقيا تصنع الحدث في مونديال 2026.. القارة السمراء تكتب التاريخ photos 0
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بلغت 9 منتخبات أفريقية من أصل 10 الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026، في حصيلة لافتة للقارة السمراء، فيما كان المنتخب التونسي الوحيد الذي ودّع البطولة من دور المجموعات.
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وحجزت منتخبات المغرب وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار ومصر والرأس الأخضر والسنغال وغانا والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية مقاعدها في دور الـ32.

أما تونس، فكانت الممثل الأفريقي الوحيد الذي فشل في تجاوز دور المجموعات، لتنتهي مشاركته مبكراً في البطولة.

وتواصل المنتخبات الأفريقية التسعة المتبقية مشوارها في كأس العالم مع دخول البطولة مرحلة الأدوار الإقصائية.

وتصدر المنتخب البرازيلي المجموعة الثالثة، فيما حلّ المغرب ثانياً، مستفيداً من الزخم الذي رافق مسيرته التاريخية في نسخة 2022 عندما بلغ نصف النهائي.

وفي المجموعة الأولى، تصدرت المكسيك الترتيب، وتأهلت جنوب أفريقيا إلى جانبها. أما ألمانيا فتصدرت المجموعة الخامسة أمام كوت ديفوار بفارق الأهداف.

وأنهت مصر دور المجموعات في المركز الثاني خلف بلجيكا في المجموعة السابعة، بينما حقق منتخب الرأس الأخضر أكبر مفاجآت البطولة، بعدما تأهل خلف إسبانيا في مشاركته الأولى بكأس العالم، ليصبح أصغر دولة تبلغ الأدوار الإقصائية.

وتأهلت السنغال والجزائر بين أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، إذ جاءت السنغال ثالثة في المجموعة التاسعة خلف فرنسا والنرويج، بينما تقدمت الجزائر من المجموعة العاشرة خلف الأرجنتين والنمسا.

كما بلغت غانا الدور المقبل بالطريقة نفسها من المجموعة الثانية عشرة، خلف إنكلترا وكرواتيا، فيما تأهلت جمهورية الكونغو الديمقراطية من المركز الثالث في المجموعة الحادية عشرة، خلف كولومبيا والبرتغال.
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