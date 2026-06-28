بعد هدف ميسي أمام الأردن.. إليكم ترتيب هدافي كأس العالم

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ترتيب هدافي كأس العالم: يواصل نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي تسجيل الأهداف في نسخة 2026 الحالية من بطولة المستمرة حتى 19 نموز المقبل. وتمكن ميسي من تسجيل هدف جديد وذلك خلال مباراة الأرجنتين والأردن، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم.ترتيب هدافي كأس العالم:

1- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 6 أهداف.



2. عثمان ديمبلي، ، 4 أهداف.



3- فينيسيوس جونيور، البرازيل، 4 أهداف.



4. كيليان مبابي، فرنسا، 4 أهداف.



5- إيرلينغ هالاند، النرويج، 4 أهداف.



6- إسماعيل صيباري، المغرب، 3 أهداف.



7- ماتيوس كونيا، البرازيل، 3 أهداف.



8- أونداف، ، 3 أهداف.



9- جوناثان ديفيد، كندا، 3 أهداف.



10- يوهان مانزامبي، سويسرا، 3 أهداف.



11- هاري كين، إنجلترا، 3 أهداف.



12- إيلياه جاست، نيوزيلندان 3 أهداف.



13- بروبي، هولندا، 3 أهداف.



14- ويسا، الكونغو، 3 أهداف.



15- ، البرتغال، هدفان. (روسيا اليوم)