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رياضة

بعد هدف ميسي أمام الأردن.. إليكم ترتيب هدافي كأس العالم

Lebanon 24
28-06-2026 | 05:54
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بعد هدف ميسي أمام الأردن.. إليكم ترتيب هدافي كأس العالم
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يواصل نجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي تسجيل الأهداف في نسخة 2026 الحالية من بطولة كأس العالم لكرة القدم المستمرة حتى 19 نموز المقبل. وتمكن ميسي من تسجيل هدف جديد وذلك خلال مباراة الأرجنتين والأردن، في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم.
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ترتيب هدافي كأس العالم:
1- ليونيل ميسي، الأرجنتين، 6 أهداف.

2. عثمان ديمبلي، فرنسا، 4 أهداف.

3- فينيسيوس جونيور، البرازيل، 4 أهداف.

4. كيليان مبابي، فرنسا، 4 أهداف.

5- إيرلينغ هالاند، النرويج، 4 أهداف.

6- إسماعيل صيباري، المغرب، 3 أهداف.

7- ماتيوس كونيا، البرازيل، 3 أهداف.

8- أونداف، ألمانيا، 3 أهداف.

9- جوناثان ديفيد، كندا، 3 أهداف.

10- يوهان مانزامبي، سويسرا، 3 أهداف.

11- هاري كين، إنجلترا، 3 أهداف.

12- إيلياه جاست، نيوزيلندان 3 أهداف.

13- بريان بروبي، هولندا، 3 أهداف.

14- ويسا، الكونغو، 3 أهداف.

15- كريستيانو رونالدو، البرتغال، هدفان. (روسيا اليوم) 
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