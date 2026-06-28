استقالة مدرب كوريا الجنوبية وفتح تحقيق بعد الخروج المبكر من المونديال

استقال لمنتخب هونغ ميونغ بو من منصبه، على خلفية دعوات رسمية صادرة عن الرئيس الكوري الجنوبي لإجراء تحقيق موسّع في أسباب الخروج المبكر من 2026.

وأفادت وكالة "يونهاب" الجنوبية، اليوم الأحد، بأن هونغ قدّم استقالته بشكل رسمي، وذلك بعد الأداء المخيّب للآمال في البطولة، حيث اكتفى المنتخب بحصد 3 نقاط فقط في دور المجموعات، في نتيجة بعيدة عن التوقعات.

وفي السياق، اعتبر الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ، عبر منصة "إكس"، أن عدم بلوغ الأدوار الإقصائية أمر غير مقبول.

وقال: "هذا الفشل في نهائيات كأس العالم، والذي صدم الجماهير الكورية، يُعد فشلاً على مستوى المنظومة والأفراد".

وأضاف الرئيس الكوري: "بما أنه يتم إنفاق مبالغ كبيرة من أموال دافعي الضرائب ومن موارد الدولة، أطلب من والرياضة والسياحة تحليل هذا الوضع وأسبابه، ودراسة التدابير اللازمة لتفادي تكراره في ".