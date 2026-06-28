ضربة قاسية لأوغارتي بعد وداع أوروغواي

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كشف الاتحاد الأوروغواياني لكرة القدم طبيعة الإصابة التي تعرّض لها مانويل أوغارتي خلال مباراة منتخب بلاده أمام إسبانيا، ضمن منافسات كأس العالم 2026.
وكان أوغارتي قد غادر اللقاء بعدما تعرّض لإصابة قوية منعته من استكمال المباراة، التي انتهت بفوز إسبانيا على أوروغواي بهدف دون رد، لتنفرد بصدارة المجموعة الثامنة وتتأهل إلى دور الـ32.
وأوضح منتخب أوروغواي، في بيان رسمي، أن الفحوصات أثبتت إصابة أوجارتي بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، وذلك بعد تقييم طبي جرى بالتعاون مع مانشستر يونايتد.
ومن المتوقع أن يغيب اللاعب البالغ 25 عاماً عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر.
وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد أوروغواي عند نقطتين في المركز الثالث، ليودّع المونديال، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع السعودية بهدف لمثله، ثم تعادل مع كاب فيردي بهدفين لمثلهما.
أما إسبانيا، فرفعت رصيدها إلى 7 نقاط في الصدارة، بعد تعادلها افتتاحاً مع كاب فيردي بهدف لمثله، وفوزها على السعودية برباعية نظيفة، قبل حسم مواجهة أوروغواي.