تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

صنعت الحدث.. أفريقيا لم تعد ضيفاً في كأس العالم

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
29-06-2026 | 04:30
A-
A+
صنعت الحدث.. أفريقيا لم تعد ضيفاً في كأس العالم
صنعت الحدث.. أفريقيا لم تعد ضيفاً في كأس العالم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يعد حضور أفريقيا في كأس العالم مرتبطاً بفوز مفاجئ أو مشاركة لافتة لمنتخب واحد. في مونديال 2026، تغيّرت الصورة بشكل واضح، بعدما نجحت 9 منتخبات أفريقية من أصل 10 في بلوغ الأدوار الإقصائية، في رقم غير مسبوق يعكس تطوراً كبيراً في مستوى القارة داخل البطولة.
Advertisement
 
وحدها تونس ودّعت من الدور الأول، فيما تأهلت منتخبات المغرب، مصر، ساحل العاج، جنوب أفريقيا، الجزائر، غانا، السنغال، الكونغو الديمقراطية والرأس الأخضر إلى دور الـ32، ما جعل الحضور الأفريقي هذه المرة جماعياً لا فردياً.

 
هذا التحول لا يمكن التعامل معه على أنه سلسلة مفاجآت. ما يحدث في هذه النسخة يبدو نتيجة مسار طويل من التطور، سواء على مستوى اللاعبين المحترفين في أوروبا، أو تحسن التنظيم داخل بعض الاتحادات، أو ارتفاع خبرة المدربين المحليين والأجانب العاملين مع المنتخبات الأفريقية.ففي السابق، كان الحديث غالباً عن منتخب أفريقي قادر على إحراج الكبار أو خطف بطاقة تأهل. اليوم، تبدو القارة حاضرة بعدد كبير من المنتخبات، وبثقة أعلى، وبقدرة أكبر على المنافسة في مباريات صعبة.

 
وحسب المتابعين، والصحافة العالمية، فإنّ الفارق الأساسي في هذه النسخة أن المنتخبات الأفريقية لم تعد تعتمد فقط على المهارة الفردية، بل بات لديها تنظيم أفضل وقدرة على إدارة المباريات، فانتشار اللاعبين الأفارقة في الدوريات الأوروبية الكبرى منح هذه المنتخبات شخصية أقوى في البطولات الكبيرة.

 
الاختبار الحقيقي سيبدأ في دور الـ32. المباريات الإقصائية لا تشبه دور المجموعات، والخطأ فيها قد ينهي المشوار سريعاً. لذلك، سيكون هذا الدور فرصة لمعرفة ما إذا كان التطور الأفريقي قادراً على الذهاب أبعد من مجرد التأهل.

 
وتبرز مواجهة المغرب وهولندا كواحدة من أكثر المباريات حساسية وجذباً للاهتمام، ليس فقط من الناحية الكروية، بل أيضاً بسبب البعد الاجتماعي والثقافي المرتبط بالجالية المغربية الكبيرة في هولندا، وبعدد من اللاعبين الذين نشأوا بين بيئتين كرويتين مختلفتين.

 
هذه المباراة قد تختصر جانباً من قصة كرة القدم الحديثة، حيث لم تعد المنتخبات تعبّر فقط عن الحدود الجغرافية، بل أيضاً عن الهجرة والهوية والتكوين الكروي العابر للدول.
 وعليه، هل تستطيع هذه القارة أن تحوّل الحضور الكبير إلى إنجاز فعلي في الأدوار الحاسمة؟

 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
كأس العالم.. الكونغو الديمقراطية تصنع التاريخ
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 16:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كأس العالم.. جنوب أفريقيا تهزم كوريا بهدف ماسيكو
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 16:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
اول أهداف كأس العالم 2026 منتخب المكسيك يسجل الهدف الأول في شباك جنوب أفريقيا
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 16:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فينيسيوس جونيور يضيف هدفه الشخصي الثاني ولمنتخب بلاده ضد اسكتلندا في كأس العالم 2026 لكن الحكم يلغيه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود خطأ (1-0)
lebanon 24
Lebanon24
29/06/2026 16:01:45 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

مونديال 2026

الديمقراطية

كأس العالم

الديمقراطي

الأفريقية

كرة القدم

الأوروبي

ديمقراطي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:56 | 2026-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-06-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
08:18 | 2026-06-29
Lebanon24
04:00 | 2026-06-29
Lebanon24
03:37 | 2026-06-29
Lebanon24
01:28 | 2026-06-29
Lebanon24
00:00 | 2026-06-29
Lebanon24
23:30 | 2026-06-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24