من البرنابيو إلى البرازيل.. أثر أنشيلوتي حاضر

Advertisement

وقال التقرير الذي ترجمه ""، إن رودريغو استعاد لحظة شهيرة من نصف نهائي عام 2022، حين كان متأخراً أمام مانشستر سيتي على ملعب سانتياغو برنابيو. يومها ناداه أنشيلوتي من مقاعد البدلاء، وطلب منه الدخول إلى الملعب واللعب بشراسة وحسم المباراة. دخل رودريغو في الدقيقة 68، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90، قبل أن يضيف هدفاً ثانياً بعد دقيقة واحدة، ليدفع اللقاء إلى وقت إضافي، وينتهي لاحقاً بتأهل ريال مدريد ثم تتويجه باللقب على حساب ليفربول.وبحسب المقال، أراد رودريغو من هذه الواقعة الإضاءة على أهمية المدربين في مسيرة الفرق واللاعبين، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من عملهم يبقى بعيداً عن الكاميرات. ويرى رودريغو ان أنشيلوتي مدرب يصعب على من هم خارج غرفة الملابس فهم قراراته دائماً، لكنه يؤكد أن اختياراته مدروسة، وتجمع بين المعرفة التكتيكية العميقة والقدرة على إدارة المجموعة.ويقول رودريغو إن البرازيليين، ومع اقتراب مباراة البرازيل أمام اليابان، سيبدأون أكثر فأكثر بفهم أفكار أنشيلوتي ودعم عمله. ويصفه بأنه شخصية أبوية بالنسبة إلى اللاعبين، لأنه يتحدث معهم ويقدم لهم النصائح داخل الملعب وخارجه.ويشير التقرير إلى أن وسائل التواصل والأفلام الوثائقية فتحت اليوم نوافذ أوسع على كواليس كرة القدم، لكن أسراراً كثيرة لا تزال تُدار داخل غرف الملابس. هناك، بحسب رودريغو، تظهر قيمة المدربين الحقيقيين في التعامل مع اللاعبين كبشر، وفي معالجة القلق وعدم الرضا، وفي توجيههم عند الحاجة.كما يستعيد رودريغو بداياته في مدينة أوساسكو، حين كان يلعب مع أطفال أكبر منه سناً، قبل أن يلتقط أحد المدربين موهبته ويسجله في بطولة محلية. ثم يتحدث عن تجربته في سانتوس، حيث فتح له المدرب جايير فينتورا باب الفريق الأول عام 2017، بعدما آمن بموهبته وبحلمه في الوصول إلى ريال مدريد.ويذكر رودريغو أيضاً دور تيتي في استدعائه إلى المنتخب البرازيلي، كما يتوقف عند لويز فيليبي سكولاري وفكرة "عائلة سكولاري"، حيث تُبنى العلاقة مع اللاعبين على الثقة والإنسانية قبل أي شيء آخر.ويختم رودريغو بالتأكيد أن مسيرته قادها مدربون كبار، من بينهم زين الدين زيدان، وفرناندو دينيز، وتشابي ألونسو وألفارو أربيلوا، مشيراً إلى أنه يواصل التعافي بأمل كبير في العمل تحت قيادة جوزيه مورينيو، المدرب المعروف بلقب "السبيشل وان".