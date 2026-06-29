الملايين سيحصل عليها العرب في المونديال

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وسيحصل كل منتخب بلغ دور الـ32 على 11 مليون دولار، وهي قيمة مكافأة تجاوز دور المجموعات، بعد موافقة "فيفا" على زيادة الموارد المخصصة للمنتخبات المشاركة بنسبة 15%، لتصل إلى 871 مليون دولار.وبجانب هذه المكافأة، حصل كل منتخب مشارك في البطولة على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير، ما يعني أن مصر والجزائر والمغرب ضمنت 12.5 مليون دولار لكل منتخب.وفي حال الفوز في دور الـ32 والتأهل إلى دور الـ16، سترتفع قيمة المكافأة الإجمالية إلى 16.5 مليون دولار.ووفق لائحة مكافآت كأس العالم 2026، يحصل بطل المونديال على 50 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار للوصيف، و29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و27 مليون دولار للمركز الرابع.أما المنتخبات التي تنهي البطولة بين المركزين الخامس والثامن، فتنال 19 مليون دولار لكل منتخب، مقابل 15 مليون دولار للمنتخبات من المركز التاسع حتى السادس عشر، و11 مليون دولار من المركز السابع عشر حتى الثاني والثلاثين، و9 ملايين دولار من المركز الثالث والثلاثين حتى الثامن والأربعين.وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن بلجيكا المتصدرة، ليضرب موعداً مع .كما عبر منتخب بعدما حل ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف ، ويستعد لمواجهة هولندا.أما منتخب فتأهل من المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، وسيواجه في الدور المقبل. (العربية)