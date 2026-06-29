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رياضة

الملايين سيحصل عليها العرب في المونديال

Lebanon 24
29-06-2026 | 04:00
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الملايين سيحصل عليها العرب في المونديال
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ضمنت منتخبات مصر والجزائر والمغرب مكافآت مالية كبيرة بعد تأهلها إلى دور الـ32 من كأس العالم 2026، عقب عبورها مرحلة المجموعات.
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وسيحصل كل منتخب بلغ دور الـ32 على 11 مليون دولار، وهي قيمة مكافأة تجاوز دور المجموعات، بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على زيادة الموارد المخصصة للمنتخبات المشاركة بنسبة 15%، لتصل إلى 871 مليون دولار.

وبجانب هذه المكافأة، حصل كل منتخب مشارك في البطولة على 1.5 مليون دولار لتغطية تكاليف التحضير، ما يعني أن مصر والجزائر والمغرب ضمنت 12.5 مليون دولار لكل منتخب.

وفي حال الفوز في دور الـ32 والتأهل إلى دور الـ16، سترتفع قيمة المكافأة الإجمالية إلى 16.5 مليون دولار.

ووفق لائحة مكافآت كأس العالم 2026، يحصل بطل المونديال على 50 مليون دولار، مقابل 33 مليون دولار للوصيف، و29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، و27 مليون دولار للمركز الرابع.

أما المنتخبات التي تنهي البطولة بين المركزين الخامس والثامن، فتنال 19 مليون دولار لكل منتخب، مقابل 15 مليون دولار للمنتخبات من المركز التاسع حتى السادس عشر، و11 مليون دولار من المركز السابع عشر حتى الثاني والثلاثين، و9 ملايين دولار من المركز الثالث والثلاثين حتى الثامن والأربعين.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ32 بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بفارق الأهداف عن بلجيكا المتصدرة، ليضرب موعداً مع أستراليا.

كما عبر منتخب المغرب بعدما حل ثانياً في المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف خلف البرازيل، ويستعد لمواجهة هولندا.

أما منتخب الجزائر فتأهل من المركز الثالث في المجموعة العاشرة برصيد 4 نقاط، وسيواجه سويسرا في الدور المقبل. (العربية)
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