ألمانيا تواجه باراغواي في دور الـ32 بكأس العالم 2026

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Für Deutschland! 🇩🇪 Das ist unsere Startelf gegen Paraguay 👇️#fifaworldcup #dfbteam 📸 GES pic.twitter.com/uxcUHWWFfh
— DFB-Team (@DFB_Team) June 29, 2026
Für Deutschland! 🇩🇪 Das ist unsere Startelf gegen Paraguay 👇️#fifaworldcup #dfbteam 📸 GES pic.twitter.com/uxcUHWWFfh
Ellos son 📋
¡Titulares de la #Albirroja ⚪🔴 para el partido de esta tarde!
🆚 🇩🇪
🏆 @FIFAWorldCup - 16vos de Final
🏟️ Boston Stadium
🕠 17:30 h
📺 @SomosGEN | @trecepy | @Unicanal | @somospopupy#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/PFWqzNoybF
— Selección Paraguaya (@Albirroja) June 29, 2026
Ellos son 📋
¡Titulares de la #Albirroja ⚪🔴 para el partido de esta tarde!
🆚 🇩🇪
🏆 @FIFAWorldCup - 16vos de Final
🏟️ Boston Stadium
🕠 17:30 h
📺 @SomosGEN | @trecepy | @Unicanal | @somospopupy#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/PFWqzNoybF