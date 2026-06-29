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رياضة

ألمانيا تواجه باراغواي في دور الـ32 بكأس العالم 2026

Lebanon 24
29-06-2026 | 16:36
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ألمانيا تواجه باراغواي في دور الـ32 بكأس العالم 2026
ألمانيا تواجه باراغواي في دور الـ32 بكأس العالم 2026 photos 0
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يلتقي منتخب ألمانيا مع نظيره منتخب باراغواي، في مباراة ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتأهل المنتخب الألماني إلى هذا الدور متصدراً للمجموعة الخامسة، بعدما حقق فوزاً مثيراً على كوت ديفوار وانتصاراً ساحقاً أمام كوراساو، وتلقى هزيمة مباغتة على يد الإكوادور. وفي المقابل، صعد منتخب باراغواي في المركز الثالث للمجموعة الرابعة خلف الولايات المتحدة وأستراليا، بعد فوزه على تركيا وتعادله مع أستراليا وخسارته أمام الولايات المتحدة.

ويبحث "المانشافت" بقيادة مدربه جوليان ناغلسمان عن تحقيق الفوز في مواجهة الليلة، ومواصلة رحلته لاستعادة لقب كأس العالم.
 
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