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رياضة

باراغواي تعلن عطلة وطنية بعد فوز تاريخي على ألمانيا في كأس العالم

Lebanon 24
30-06-2026 | 06:37
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باراغواي تعلن عطلة وطنية بعد فوز تاريخي على ألمانيا في كأس العالم
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استيقظت باراغواي الثلاثاء على عطلة وطنية مفاجئة، عقب إعلان الحكومة قرارًا رسميًا جاء بعد الفوز اللافت لمنتخبها على ألمانيا في كأس العالم لكرة القدم.

وأعلن الرئيس سانتياغو بينيا القرار عبر منصة "إكس" ليل الاثنين، بعد انتصار باراغواي على ألمانيا 4-3 بركلات الترجيح، عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ضمن دور الـ32.

وجاء في منشوره الذي تضمن مرسوم العطلة: "اليوم، البلد بأكمله يحتفل".

وأضاف: "نحتفل بانتصار منتخب وطني يجسد روحنا الحقيقية: القتال، والإيمان، وقوة شعب لا يستسلم أبدًا".

كما نشر بينيا صورة له أثناء توقيع المرسوم وهو يرتدي قميص المنتخب الوطني، معبرًا عن شكره للاعبين على "الفرحة الكبيرة" التي قدّموها للشعب.

يُذكر أن منتخب باراغواي يشارك في كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 2010، على أن يواجه في الدور المقبل الفائز من مباراة فرنسا والسويد. (العربية) 

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