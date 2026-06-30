بعد خروج ألمانيا من المونديال.. لاعب ينتقد التحكيم

انتقد الدولي الألماني السابق قراراً تحكيمياً مثيراً للجدل، بعد خروج منتخب من دور الـ32 في 2026 أمام باراغواي.

وخسر المنتخب الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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وشهد الشوط الإضافي الأول تسجيل هدفاً لألمانيا، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو ويقرر الحكم جلال جيد إلغاءه، بسبب وجود تدخل على حارس باراغواي.

وكتب غوندوغان عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يحتاج أداء المنتخب اليوم إلى أي تجميل، ولكن ما هذا القرار الغريب من تقنية الفيديو؟ سيكتفون في بابتسامة باهتة لمثل هذا الأمر، خاصة عند قرار".

وأضاف: "بكل تأكيد كان الأمر مخيباً للآمال بشدة، للأسف لم ننجح في إقناع أحد بأنفسنا طوال 120 دقيقة".