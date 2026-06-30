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رياضة

بعد خروج ألمانيا من المونديال.. لاعب ينتقد التحكيم

Lebanon 24
30-06-2026 | 12:00
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بعد خروج ألمانيا من المونديال.. لاعب ينتقد التحكيم
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انتقد الدولي الألماني السابق إيلكاي غوندوغان قراراً تحكيمياً مثيراً للجدل، بعد خروج منتخب ألمانيا من دور الـ32 في كأس العالم 2026 أمام باراغواي.

وخسر المنتخب الألماني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

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الألماني إيلكاي غوندوغان يُعلن اعتزاله الدولي - كويت نيوز

وشهد الشوط الإضافي الأول تسجيل جوناثان تاه هدفاً لألمانيا، قبل أن تتدخل تقنية الفيديو ويقرر الحكم المغربي جلال جيد إلغاءه، بسبب وجود تدخل على حارس باراغواي.

وكتب غوندوغان عبر حسابه على منصة "إكس": "لا يحتاج أداء المنتخب اليوم إلى أي تجميل، ولكن ما هذا القرار الغريب من تقنية الفيديو؟ سيكتفون في الدوري الإنكليزي بابتسامة باهتة لمثل هذا الأمر، خاصة عند التراجع عن قرار".

وأضاف: "بكل تأكيد كان الأمر مخيباً للآمال بشدة، للأسف لم ننجح في إقناع أحد بأنفسنا طوال 120 دقيقة".

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